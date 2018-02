Har du någon gång suttit i soffan hemma och känt dig allmänt seg och tänkt: ”Nej, nu borde jag verkligen ta tag i det här. Nu ska jag börja motionera!”

Sedan tagit ett chips till, och fortsatt: ”Men, jag börjar på måndag!” Då är du inte ensam! För många kommer aldrig den där måndagsstarten. Däremot kommer tanken igen. Tanken att man borde.

Det finns statistik som visar att 87 % av den vuxna befolkningen antingen vill träna eller tränar regelbundet. En ganska lustigt ihopslagen siffra egentligen, som innefattar två helt skilda kategorier: De som gör det, och de som ännu inte kommit till skott. Men visst är siffran positiv då den visar att viljan och intentionen finns hos så stor del av befolkningen. Samtidigt visar WHOs uppskattningar att endast en tredjedel av Europas befolkning når den rekommenderade aktivitetsnivån. Den vi behöver för att må bra.

Kanske hör du till dem som faktiskt fullföljt tanken du fick där i soffan, och på måndagen gett dig ut i motionsspåret, eller tecknat ett kort på gymmet. Börjat med stor entusiasm och med hopp om att lyckas hålla fast vid den nya vanan. Men sen, efter det att den första förkylningen och träningsvilan passerat inte kommit igång igen. Det sägs att över hälften av dem som börjar träna slutar inom det första halvåret. Hur kommer det sig egentligen? Vad är det som gör att man inte fortsätter med det man bestämde sig för att hålla på med, som man kanske till och med tyckte var kul? Eller vad är det som gör att man aldrig börjar göra det man hela tiden säger att man borde göra?

Det som många missar, och vad som är framgången för att lyckas med en livsstilsförändring, är att förbereda sig.

Vad kommer jag få ut av detta?

Det är en stor skillnad på att känna att man borde och att vilja. För att vilja något måste det finnas fördelar med att göra det. Punkta upp vad du tror förändringen kan ge dig för positiva effekter. Det kan handla om mer energi, social tid, viktnedgång, större stresstålighet, bättre sömn. Parallellt med fördelarna kan du skriva ner det som tar emot. Tiden, att kroppen kan göra ont eller att du kanske får välja bort något annat. Det är ju först när fördelarna väger mer än nackdelarna som det kan bli en sann vilja av ”borde-tanken”.

Vad är mitt mål?

För många är det en bra morot att sätta upp ett konkret mål. Vad VILL du uppnå? Det är såklart lättare med ett mål som är mätbart, så som midjeomfång, hur långt man vill kunna orka springa eller lyfta. Men upplevelsemålen är också viktiga. Efter ett par månader kanske det fortfarande inte hänt någonting på vågen, men ditt välbefinnande är bättre, du är gladare och har ett bättre självförtroende. Sådana effekter av träningen är oftast långt mer värdefulla än siffror. Sätt upp ett långsiktigt mål. Vad vill du ha uppnått/uppleva om ett halvår? Dela sen upp det i mindre delmål. Och bestäm redan nu hur du ska belöna dig själv då du lyckats. Var realistisk både när det gäller målen, och med hur ofta du ska träna. Det ska vara hållbart i övriga livet. Undvik rivstarter. Börja mjukt och sätt en låg ribba, så du har chans att lyckas.

Vad kan passa mig?

Självklart har dina fysiska förutsättningar betydelse för vilken motionsform du ska välja, men sikta på att göra något du kan tycka är roligt. Då är det lättare att få det till att bli en del av din vardag. De flesta gym har idag ett brett utbud av gruppträning som kan tillgodose många. Bara man vågar ta steget över tröskeln. Vad du än bestämmer dig för att göra: ge det minst tre tillfällen innan du ger upp. Och prova på innan du lägger pengar på ett årskort!

Vilka bör jag involvera?

Berätta ditt beslut för dem i din omgivning som kommer påverkas av den tid du tänkt lägga ner. Berätta varför du vill göra detta och hur du vill bli stöttad. De kan peppa dig när du själv vill ge upp, och kan uppmuntra dig när du lyckas. Kanske behövs deras stöd i sysslor som du sköter idag?

Med stor sannolikhet kommer dina planer att ruckas. Möten läggs in på din träningskväll, väninnan föreslår fika, du måste jobba över. Försök då direkt att hitta andra tillfällen för just den veckan. Gör träningen lättillgänglig genom att ha väskan packad, planera in den på hemvägen från jobbet så riskerar du inte att fastna hemma. Sen kommer det förkylningstider och liknande. Sätt upp en plan för hur du tar dig tillbaka. Sätt upp uppmuntrande lappar till dig själv. Skriv ner dina mål på tydliga ställen. Skaffa en träningskompis som kan peppa dig när tröskeln är för hög. Och behöver du extra stöd för att nå dina mål, komma över dina trösklar och få uppmuntran så finns det oftast professionell hjälp att få genom att anlita personlig tränare eller liknande.

Att ta sig från att vara en soffpotatis till att bli en hurtbulle, eller från att känna att man borde till att man gör, från att känna sig trött och inaktiv, till piggare och starkare och aktiv är en resa. Men den är värd att göra. Det handlar egentligen om att planera det hela lite. Förbereda och peppa upp sig, och se till att andra finns med och stöttar på vägen!

text Linda Eklöf Ulmå