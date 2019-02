Allra bäst spirar våren i april, men redan i mars kan temperaturen krypa upp i t-shirtsväder. Satsa på ett bra centralt hotell – gärna i Brooklyn – och ta med sköna promenadskor. Räkna med minst fem nätter i New York, för att åtminstone hinna se en del av stadens enorma utbud av kultur, mat och shoppingmöjligheter.

Det är inte konstigt att New York ligger högt på många människors önskelista. Denna gigant (det bor omkring 8 miljoner människor i New York, 18 miljoner om man inkluderar förorterna) där entreprenörer, designers, investerare och lycksökare skapar en spännande mix och en känsla av att allt är möjligt. Det som inte fungerar i New York håller förmodligen ingenstans.

– Jag älskar pulsen i New York och trivs i det kreativa rummet, säger svenska Nina Ziefvert som driver träskoföretaget Nina Z och säljer egentillverkade trätofflor på Dumbo Flea Market mitt mellan Manhattan Bridge och Brooklyn Bridge i Brooklyn.

Under sommarhalvåret avlöser de klassiska marknaderna varandra. Matmarknader, loppis och rena antikmarknader. En favorit är Williamsburg Smorgasburg i trendiga Williamsburg där ett hundratal matkreatörer säljer hemgjord mat i läckra matvagnar, i princip dubbelt så stort som på Copenhagen Street Food i danska Köpenhamn. Goda hamburgare, smakrika asiatiska rätter och fantastiska skaldjur vid sidan om baristakontrollerat kaffe och goda bakverk.

– Vi går hit varje lördag under hela säsongen och äter oss genom New Yorks enorma utbud av spännande mat från världens alla hörn. I jämförelse med finkrogarna på Manhattan är det betydligt billigare att äta riktigt bra mat här ute. Dessutom med sol på näsan, säger Jason Jones som sitter ända nere vid East River och äter lunch vid foten av Manhattans Skyline.

Mitt emellan Williamsburg Smorgasburg och tunnelbanestationen Bedford Avenue längs Norra sjunde gatan (70 N 7th Street) ligger helgöppna Artist & Fleas, en hantverks- och designmarknad som säljer allt från skinnväskor och smycken till småskaligt tillverkade kläder.

Har man väl traskat innanför entrén är det svårt att lämna Artist & Fleas, en fantastisk samling människor som säljer allt du inte visste att du behövde. Akiko Kats härliga smycken från Beroeptech, Brooklyn Optics som har åtminstone 300 par begagnade glasögon och solglasögon i lager (jodå de gör synundersökningar också så att du får rätt glas) och hattillverkaren Musu vid sidan om Spooksvilla, Love Hue Studios och Irinasburg.

Missa inte det enorma utbudet av Crêpes på Cj swirl Crêpe på 148 N 7th St i Williamsburg.

Manhattans gula taxibilar tillhör stadsbilden.

Även om Brooklyns utbud räcker gott och väl för en vecka i New York är Manhattans kända avenyer ett måste under ett besök i New York. Bullrigt, stökigt och avgastungt, helt klart, men samtidigt inspirerande och fullt av möjligheter. Har man en gång sett Times Square så behöver man inte återvända, även om dess blinkande skådespel är en syn att minnas.

Precis som i London (Hyde Park) och Paris (Bois de Boulogne) är Central Park snudd på obligatorisk under ett besök i New York. Bor du tillräckligt nära är löpturerna i Central Park fantastiska. Orkar du inte springa själv så kan du alltid slå dig ner på en bänk och se hundratals löpare springa förbi under bara några timmar. Ett bra tips är att göra som New York-borna och ta med eget kaffe in i parken och njuta av den centrala lungan som ritades av Frederick Law Olmsted och Calvert Vaux år 1858. Det är lätt att gå vilse, parken är 340 hektar stor, vilket är lika stort som ett medelstort svenskt lantbruk på skåneslätten.

Tillbaka i Manhattans inferno lockar skyskrapornas höjder. Med hjälp av New York Citypass bokar vi plats på Top of the Rock och njuter av Manhattans oändlighet mitt emellan femte och sjätte gatan i höjd med W 49 h street. Från Top of the Rock är utsikten närmast magisk. Visserligen inte högst i New York. Både Empire State Building och One World Trade Centre är högre, men på något sätt är ändå Top of the Rock ett bra sätt att se New York från ovan. Dessutom härligt nära Central Park.

Missa inte att promenera över Brooklyn Bridge mellan Manhattan och Brooklyn.

En bit söderut på Manhattan, mitt mellan Hudsonfloden och Chelsea och Meatpacking District ligger The High Line vilket är ett gammalt nerlagt järnvägsspår som byggdes 1930 sedan stadens administration tröttnat på olyckorna längs den 10:e gatan, ”Dödens Aveny”.

Knappt tjugo år efter att järnvägslinjen stängdes i slutet av 1980-talet öppnades ett helt nytt exempel på urban återvinning mitt i centrala New York, då en aktivitetsgrupp under ledning av Joshua David och Robert Hammond förvandlade den gamla rostiga upphöjda järnvägen till en modern park med sittgrupper, träd och blommande buskar.

Idag har parken utökats i flera steg och omfattar numera 20 kvarter, från 14:e gatan i söder till den 34:e gatan i norr. Totalt en tur på nästan 2,5 kilometer.

Bra att veta

Ta dig dit: Enklast med Iceland Air via Islands huvudstad Reykjavik. Kostnadsfri stopover i Reykjavik ingår i priset. Pris från 3000 kr T/R. www.icelandair.is

Bo: Det finns mängder med centrala hotell på Manhattan. Själv föredrar jag Brooklyn, i synnerhet nära tunnel-banestationerna vid Brooklyn Bridge. Sheraton Brooklyn New York, Aloft Brooklyn, Franklin Guesthouse och Henry Norman Hotel brukar ha bra erbjudanden.

Äta: Hela New York vibrerar av fantastiska restauranger. Missa inte dehlibutikerna och lunchhaken där många restauranger serverar mat under samma tak. Williamsburg Smorgasburg i Williamsburg är en favorit liksom Gotham West Market i Hells Kitchen.

Tidsskillnad: Det är sex timmars tidsskillnad mellan Sverige och New York.

(GMT– 5).

Eftersom New York ändrar till sommartid tidigare än Sverige är det bara fem timmars tidsskillnad mellan den 13 mars och 26 mars. Samma sak på hösten då New York återgår till vintertid senare än Sverige. (Enbart fem timmars tidsskillnad mellan den 29/10– 5/11).

Valuta: Amerikanska dollar. 1 USD = 9,64 SEK

(Forex 190129).

text • foto Niklas Kämpargård