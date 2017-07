Hon hade sökt till ”Hela Sverige bakar” tre gånger tidigare och den fjärde gången visade sig vara den magiska. Tävlingsmänniska Shireen Selfelt hade målet att ta hem vinnartiteln redan från början, men när hon väl vann trodde hon inte att det var sant.

Shireen Selfelt, vinnaren av ”Hela Sverige bakar” har en passion utöver andra i sitt liv. Enligt henne finns det inget som är bättre än att baka och fika.

– Jaa, helst ska bakverken vara så stora som möjligt och bäst är om de innehåller en massa choklad, utbrister vinnaren ett par veckor innan finalprogrammet i TV4 har gått av stapeln. Vi ses i Stockholm och hon har just flyttat in med sin man i ett hus och är i full gång med renoveringar. Hon är pigg, glad och lättpratad – just som vi är vana vid att se henne i rutan.

– Det var egentligen för sju år sedan, när jag flyttade upp från Helsingborg till Stockholm, som mitt riktiga intresse för bakning tog fart. Det var först då jag bodde på egen hand och blev tvungen att själv baka och laga mat när jag fick besök. I vår familj är jag van vid att det bakas och jag är van att se mamma i köket så länge jag kan minnas. Mamma är min stora förebild och hon bakar alltid – inte en utan sju sorters kakor – när någon kommer på besök. Mamma gör det alltid väldigt fint i hemmet och har varit oerhört generös med bakverk, menar Shireen.

Shireen erkänner att hennes första bak inför bjudningar blev en katastrof.

– Ja, det blev en del fel i början, men jag är tävlingsmänniska och vill gärna vara bäst på allt jag tar mig för, så jag såg bakningen som en slags utmaning. Jag fortsatte att baka och blev allt bättre. Jag fick uppskattning, inte minst för mina tårtor. Och när jag fick bekräftelse och en massa likes på sociala medier, efter att jag lagt ut mina bakverk, triggade det mig ännu mer.

Hon drar sig som en magnet till utmaningar och sökte till allt möjligt, från ”Halv åtta hos mig” till ”Hela Sverige bakar”. Det sistnämnda hann hon söka tre gånger till innan hon i år fick chansen att vara med.

– När jag sökte till programmet för tredje gången och åkte ut vid slutcastingen, kände jag att jag blev riktigt arg. Jag tänkte att jag kanske kommer med nästa år eller om 20 år, men jag tänkte fortsätta att söka och vinna det här programmet. Så inför årets säsong skickade jag min ansökan som en video från Karibien när jag var där på smekmånad med min man och jag kände verkligen att jag var redo på ett annat sätt detta år. Hade jag kommit med tidigare omgångar hade jag förmodligen inte nått ända fram. Nu var jag mogen.

– När jag sökte till programmet för tredje gången och åkte ut vid slutcastingen, kände jag att jag blev riktigt arg.

Att få spela in programmet upplevde Shireen som helt magiskt. Teamet spelade in under tre veckor på Taxinge slott och efter varje lång inspelningsdag var man helt slutkörd, berättar hon.

– Vi deltagare blev ett härligt gäng som tillsammans pustade ut på fritiden, eftersom bak-momenten innebar så otroligt mycket press och stress. Det är ju liksom inte som att stå och baka i sitt eget kök och under de förutsättningar man hade kändes det aldrig som att man kunde få till något helt perfekt. Man har säkert sju olika kameror riktade mot sig och ibland kommer någon ur juryn fram eller så kommer Tilde och vill småprata lite. Men under hela resans gång försökte jag att hålla mig till det som jag vet funkar för mig och hela tiden kände jag att jag gjorde så gott jag kunde.

Men att vara med i programmet var inte enbart roligt. Vid något tillfälle bröt Shireen ihop totalt.

– Jag har rätt höga krav på mig själv och vid ett tillfälle när juryn gav mig kritik tog jag det personligt och började gråta. Men när jag gråtit ut och den inspelningsdagen var över var det bara att glömma och gå vidare. Shireen var inte alltid helt nöjd med att se sig själv i rutan:

– Fy… ”Hur tänkte jag när jag sa så där” har jag väl känt ett par gånger under programmen som gått, men ärligt talat, mest positivt. När det gått bra har jag skrattat och jublat, när det gått mindre bra har jag varit tyst och gått undan lite. Mina vänner har sagt att de tycker jag är hundra procent mig själv i rutan!

Så vann du till sist?

– Ja, och det var bara såå härligt! Det var nog den bästa känsla jag varit med om. Visst, det var stort att gifta sig, men detta var stort på ett helt annat oförklarligt sätt. Jag trodde att jag skulle hoppa och jubla, men jag bara grät. Att vinna blev en större upplevelse för mig än jag någonsin kunnat tro eller förvänta mig. Men det var svårt att hålla vinsten hemlig. Jag har bara berättat för mina allra närmaste, men inför kollegor och bekanta har jag fått spela dum.

Berätta om boken som du nu fått ge ut!

– I min bok ”Baka som en stjärna” har jag utgått helt och hållet från mig själv och vad jag själv tycker om att äta. Den är stilren och lätt att följa. Jag har delat in den i fem kapitel: Tårtor, choklad, bröd, maränger och så det sista kapitlet där jag valt ett bakverk från varje plats på jorden som jag känner lite extra för.

Det syns inte att du fikar och bakar varje dag?

– Jag tränar en del, men sedan har jag nog ganska bra gener också! Men alltså, jag bakar inte bara för fikandets skull eller för att visa upp vad jag kan. Jag tycker om att bjuda min omgivning på fika för att det är ett sätt att umgås. Jag tar gärna med mig fikabröd till kollegorna på jobbet eftersom de själva inte gör det, men alla tycker det är mysigt och trevligt när det finns något gott till kaffet.

Vad bakar du helst?

– Jag är svag för tårtor och jag älskar choklad. En chokladtårta är det absolut bästa. Jag bakar inte nyttigt eller glutenfritt. Det ska vara socker i kakor och bakverk, här kompromissar jag inte. Jag har all respekt för dem som gör det, men att baka nyttigt och välja en rödbeta i kakan istället för socker är inte jag. Då tycker jag man kan äta själva rödbetan istället.

Shireen Selfelt

Ålder: 28 år

Familj: Maken Sebastian och två hundar (japanska spetsar)

Bor: I Stockholm

Yrke: Account manager

Aktuell med: Vinnare av ”Hela Sverige bakar” år 2016, boken ”Baka som en stjärna”

Intressen: Träna, baka, jobbet, tycker om att fixa fester och bjuda hem folk på mat eller fika

Äter helst: Vad som helst, min makes lasagne

Dricker gärna: Coca cola

Drömresmål: Hawaii

Förebild: Min mamma

Motto: Var ödmjuk

och snäll

Shireens proffstips för att lyckas i köket:

Ha bra redskap och gärna dubbelt upp av bakformar och slickepottar till exempel. Visst, det tar mer plats och kostar extra, men det är smidigare under bakets gång och det blir bättre resultat, tro mig!

Sedan tycker jag man ska låta sig inspireras av bak-klipp på youtube eller facebook, det gjorde jag. Man kan hämta lite allt möjligt från olika ställen och sedan skapar om det och gör det till sitt eget.

text • foto Frida Funemyr