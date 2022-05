- Annons -

Det har endast gått två år sedan Caroline Johansson startade smyckesföretaget ZOE HOOP. I början funderade hon på om det verkligen var Gud som sa att hon skulle jobba med smycken och hjälpa människor i utvecklingsländer. Idag vet hon att entreprenörskapet är ett kall från Gud och dörr efter dörr öppnas nu för den svenska designern. Nyligen kunde man läsa om Caroline som ”star of tomorrow” i brittiska VOUGE.

Caroline Johansson är grundare av varumärket ZOE HOOP och en av hennes favoritlekar som liten var ”att göra show”, en dröm som gick i uppfyllelse då hon i fjol var med på modeveckan i Paris på en av Europas största visningar – endast ett stenkast från Triumfbågen.

– Att se mina egendesignade smycken på dessa otroligt duktiga modeller bland en massa pressmänniskor kändes overkligt, jag kunde knappt tro att det var på riktigt, säger Caroline.

Under hösten visades Carolines smycken på modeveckorna i både New York och Paris. Man har även kunnat läsa om ZOE HOOP i ELLE UK och som ”star of tomorrow” i brittiska VOGUE.

– Det har varit otroligt spännande och det är såklart en stor ära för mig, som relativt nystartad svensk smyckesdesigner, att få vara med i den typen av stora sammanhang.

Caroline har alltid varit intresserad av mode och trender.

– Skor, kläder, accessorer, färg, form och design har jag lockats av ända sedan jag var liten. Intresset för smycken har vuxit fram med åren, säger Caroline. Hon har jobbat kreativt hela sitt liv, spelat teater, sjungit och jobbat på reklambyrå i sjutton år.

– Det var en jätterolig och lärorik tid, men det innebar en enormt stor stress och arbetsbelastning. Till slut gick jag in i väggen, vilket ledde till en längtan efter att göra något annat i livet.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Under sin utmattning gjorde Caroline en resa på egen hand till Filippinerna. Det var en positiv upplevelse eftersom hon fick möta och samtala med många nya människor. Caroline berättar att Filippinerna är ett kristet land och de flesta hon mötte var troende. Hon lyssnade på människornas berättelser och blev berörd.

– Det är inte ovanligt att familjerna är splittrade då någon av föräldrarna ofta jobbar i ett annat land för att kunna försörja sin familj. Där och då kände jag en längtan efter att göra något för människor i utvecklingsländer. Jag önskade att jag drev företag som kunde ge de här fina människorna bra arbeten med schyssta arbetsvillkor och möjlighet att kunna försörja sig i landet, säger hon.

Caroline tog sedan tjänstledigt från reklambyrån där hon jobbade och arbetade som projektledare för Erikshjälpen under två år. I samma veva befann sig Caroline i en kyrka där hon fick förbön av två kvinnor.

– Plötsligt under bönen sa en av kvinnorna: ”Caroline, jag tror att du ska jobba med smycken”. Jag blev förvånad, men tyckte det lät spännande. Jag bad då: ”Gud är det från dig att jag ska jobba med smycken så får du gärna säga det igen och vara mer konkret!”.

Två månader passerade och när Caroline sedan befann sig på en kristen konferens var det två män som bad för henne, varav den ena sa: ”Jag tror du ska jobba med smycken”.

– Där och då kände jag mig väldigt träffad. Jag insåg att orden måste komma från Gud. Hur var det annars möjligt att få exakt samma mening genom två helt olika människor som inte känner varandra? menar Caroline.

Under samma konferens gick Caroline på ett kreativt seminarium. Som från ingenstans, under en stund i tysthet, kom följande ord till Caroline: ”Remind my people”. Hon uppfattade det som att hon skulle påminna folk om att Gud älskar dem, om vem han är och om vad som står i Bibeln.

– Efter den dagen tog jag reda på allt som man behöver veta för att producera smycken. Jag tittade då på olika utbildningar för att bli smed, men ingen kändes rätt. Då blev jag påmind om min resa till Filippinerna och insåg jag att jag skulle låta människor i utvecklingsländerna tillverka smyckena. Min roll skulle vara att designa smyckena, hålla i produktionen och arbeta med marknadsföringen.

– Jag började nätverka massor, skrev en affärsplan utifrån FN:s hållbarhetsmål och drömde om att få hjälpa människor. Min strategi var att jobba på engelska för att nå utanför Sveriges gränser och att smyckena skulle ha kristna budskap. Till en början trodde jag att det skulle vara någon annan än jag som skulle designa. Men det kom liksom ingen smed eller designer i min väg. Jag pratade med en man i branschen som uppmuntrade mig att sätta igång och designa på egen hand, vilket jag gjorde. Jag bad Gud att leda mig och började skissa på olika smycken.

Det tog över ett år innan Caroline hittade en leverantör att jobba med. I Filippinerna fanns ingen som kunde producera på ett socialt hållbart sätt, vilket var a och o för henne. Till slut fann hon det familjeföretag i Thailand som hon idag samarbetar med.

– Namnet ZOE HOOP är genomtänkt. ZOE betyder liv på grekiska och HOOP betyder ring på engelska. Tanken är att ge liv och uppmuntran både till den som bär smycket och den som tillverkar det, säger hon.

ZOE betyder liv på grekiska och HOOP betyder ring på engelska.Tanken är att ge liv och uppmuntran både till den som bär smycket och den som tillverkar det.

I slutet av mars 2020 lanserade Caroline sin första kollektion. På grund av pandemin kunde hon varken ha en kickoff eller ställa ut på några konferenser som var planerat. Det var ett tufft uppstartsskede, men tack vare intervjuer i kristen tv och tidningar fick Carolines smycken viss spridning. Parallellt satsade hon på att nå ut genom sociala medier.

– Det gick trögt och i februari 2021 kände jag mig enormt trött och sliten. Jag grät, bad till Gud och frågade om jag verkligen var på rätt väg. Bad Gud att hjälpa mig. Jag var så nära att ge upp, säger Caroline. Men dagen efter hände något hon aldrig ens vågat drömma om.

– Tidningen Vanity Fair hörde av sig, vilket är fantastiskt stort. Genom detta fick jag ny energi och bekräftelse att jag var på rätt väg. Efter den publiceringen hörde flertalet tidningar av sig, bland annat British VOGUE som ville ha med mitt herdekors i sitt juninummer.

Carolines smycken är unika och hållbara. Dessutom har de ett budskap.

– Min vision har hela tiden varit att ha ett tydligt kristet budskap. Jag gör smycken som utgår från bibelord, ”remind my people” tänker jag dagligen, förklarar entreprenören.

– Jag träffade en man när jag var i starten av företaget. Han sa: ”Jag tror inte att dina smycken enbart kommer att intressera de kristna. Jag tror att svenska kyrkor idag har förlorat sin roll och att människor inte vet så mycket om vad som står i Bibeln. Många utanför kyrkan behöver också dina smycken. Så tänk inte bara kristna, tänk större än så.” Det här sa han utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Han såg en större marknad än vad jag gjorde och han visade sig ha helt rätt.

Carolines genomslag skedde genom modemagasin i Storbritannien, men snart hörde även en talang-scout från New York av sig till henne.

– I slutet av sommaren undrade hon om jag ville sälja mina smycken på West Broadway i SoHo, vilket jag så klart ville. Jag blev så förvånad och glad. Tårarna strömmade av glädje eftersom jag insåg att det var en otrolig möjlighet. Samarbetet ledde till att jag fick visa mina smycken på New York Fashion Week i höstas.

– På grund av pandemin fick jag dessvärre inte närvara, men jag satt hemma och såg modellerna bära mina smycken på catwalken och det var en fantastisk upplevelse. Jag kan än idag inte fatta att jag fått vara med om detta, eftersom ytterst få svenska märken visas upp på den här typen av modeveckor.

Caroline menar att det är Gud som öppnat dörrar och som ska ha all ära.

– Utan honom hade jag aldrig börjat arbeta med smycken och med honom känner jag att precis vad som helst kan hända, vilket känns otroligt spännande.

Ur ett affärsperspektiv har Caroline tänkt både miljömässigt och socialt hållbart, vilket är ganska unikt.

– Det ligger i tiden, men det är inte lätt att uppnå det i utvecklingsländer, även om det är där tillväxten behöver ske framöver.

– Jag gör min unika design på ett hållbart sätt och det har tilltalat modehusen. Jag lämnade en trygg anställning och vågade satsa. Genom alla år av slit bakåt och det nätverk jag nu har, kan jag se hur Gud hela tiden har förberett mig för det här. Det var nu det var dags. Jag känner mig otroligt ödmjuk och tacksam i det. Gud har en plan, en väg och nu handlar det bara om att fortsätta följa den.

Caroline är uppvuxen i en kristen familj i Uppsala, mittenbarn av tre syskon. Hon beskriver hur hon redan som 11-åring fick en väldigt stark Gudsupplevelse.

– Jag gick på en skola som var väldigt stökig, vi var barn från 21 nationaliteter i klassen och hade därför ganska tuffa skolår initialt, inte minst hade jag svårt att koncentrera mig på lektionerna då det var så oroligt i klassrummen. Det var svårt för mig att lära mig någonting i skolan överhuvudtaget då den ena vikarien avlöste den andra. Vid ett tillfälle, på Frälsningsarmén i Uppsala, mötte jag Gud på ett väldigt starkt sätt. Han helade mig i min koncentrationsförmåga så att jag plötsligt kunde fokusera på lektionerna. Jag kunde plötsligt stänga av stöket i klassrummet och koncentrera mig. Jag insåg att Gud verkligen såg och bekräftade mig. Jag förstod att han verkligen fanns. Det blev en sådan stor skillnad på mig att både fröken och klasskompisar reagerade. De undrade vad som hade hänt och jag berättade då för dem om min upplevelse med Gud. Mina klasskompisar blev berörda och flera av dem kom till tro. Jag insåg nu att Gud utan tvivel bryr sig om oss. Min tro blev väldigt rotad och jag drabbades av en enorm hunger efter mer. Jag började läsa Bibeln, bad och fick uppleva väldigt mycket på min väg med honom. Visst har det gått upp och ner i livet och jag har nog alltid längtat efter en slags kallelse från honom omkring vad jag skulle göra med mitt liv. Men det var inte förrän nu, mitt i livet, som det klarnade.

Har din tro på Gud förändrats genom livet?

– Ja, det har den. Jag har djupnat i min tro och läst Bibeln en hel del på egen hand. Tack vare media har jag fått undervisning i min tro från jordens alla hörn. Jag har bildat min egen trygga och lugna tro med åren. Det finns en förtröstan på att Gud leder mig. Jag vet att jag kan lita på honom, vilket gjort att jag fått mod att våga göra det jag gör idag. Det har funnits perioder då jag inte har varit så nära kyrkliga sammanhang eftersom jag hade blivit bränd, men då har Gud kärleksfullt helat och läkt mig i stillhet. Han har gett mig nya perspektiv på vad det innebär att vara kristen. Jag har fått se kärleksfulla kristna ledare och på så vis åter kunnat vara i kyrkliga sammanhang, även efter en sådan kris.

Vem är Gud för dig idag?

– Han är den bästa kollegan. Jag gör min del och jobbar på med allt jag är och har. Därefter gör han resten. Han gör det stora, det är han som öppnar dörrar som jag aldrig ens vågat tänka på. Utan honom och de två tilltalen hade jag inte jobbat med smycken idag, det hade inte blivit någonting utan honom. Han är min omsorgsfulle Far och herden som leder mig, häller läkande olja i såren, beskyddar mig och som alltid är nära.

Vid sidan av ditt företag, vad har du då för intressen?

– Jag älskar att sjunga. Jag har sjungit så länge jag kan minnas. Och jag älskar att vara ute i naturen, där vilar jag och hämtar även ny kraft. Självklart älskar jag att umgås med familjen, vänner och att träna. Jag finner en stor glädje i att röra mig fysiskt på olika sätt.

Vad gör dig lycklig?

– När de som bär mina smycken berättar vad just deras smycke betyder för dem. Bibelorden och designen tilltalar olika människor, det är så fantastiskt när de säger att smyckena berör dem. Varje gång de ser smycket påminns de om något gott och hoppfullt.

Finns det något som skrämmer dig?

– Ja en hel del. Man går ju på vatten när man startar företag, speciellt när man gör det i den nisch som jag valt. Jag visste inte alls hur det skulle gå. Men man får försöka att inte vara rädd, för rädslan gör att man inte vågar någonting. I Guds närhet och kärlek finns ingen rädsla så vid de tillfällen då jag känner ångest eller har varit låg har jag dragit mig undan i min ensamhet och bett och lyssnat på upplyftande musik. Jag försöker påminna mig om de ord jag fått, läsa Bibeln och be honom om kraft och mod. Det fina är ju då att han fyller på och i hans närhet blir man beskyddad. Många saker kan skrämma, men man kan inte hålla på och gå runt och vara rädd för allt för då kan man inte driva företag. Då förlamas man av sin egen rädsla. Så man får fokusera på det goda och det positiva, leva i tacksamhet och umgås med människor som peppar istället för att trycka ner. Alla kanske inte förstår varför jag jobbar med smycken helt plötsligt, men vi har bara en stund på jorden och vi får försöka att leva våra liv väl. För mig känns det fint att göra det Gud sagt åt mig att göra. Jag tror att Gud har en större bild än jag och jag får lita på att han ser längre in i framtiden än vad jag kan.

Vad har du för framtidsdrömmar?

– Jag drömmer om att få hjälpa fler människor i utvecklingsländer, speciellt önskar jag att jag få hjälpa människor att få värdiga arbetsvillkor och möjlighet att försörja sig. Jag vill också nå ut till fler människor med smyckena. Det finns så mycket gott i Bibeln som jag vill förmedla.

Carolines råd till den som vill

göra ett slags omstart i livet:

Ditt hjärta måste bulta för det du arbetar med. Passionen är viktig om du ska orka.

Ta kontakt med nyföretagarcentrum om du vill starta eget, för att få konkreta råd, coachning och skriv en ordentlig strategisk affärsplan.

Våga satsa och var beredd att jobba hårt. Det är sällan en dans på rosor. Ha tålamod, det tar tid att starta företag och kanske behöver du till en början ha en anställning parallellt.

Nätverka så mycket du orkar och kan. Våga ta kontakt med personer som har den kunskap du behöver. Tänk att människor är öppna, välvilliga och säkert har femton minuter över, då du kan få svar på dina viktigaste frågor.

Generellt behöver vi kvinnor tro mer på oss själva och våga göra något av det vi har talang för.

Caroline Johansson

Ålder: 46

Familj: Maken Niklas, två biologiska barn, Jack 15 och Theo 13 samt Mahdi 22 — en ensamkommande kille från Afghanistan som bott hos dem i drygt tre år men som nu har flyttat hemifrån.

Bor: Donsö, Göteborg

Yrke: Designer & Managing Director

Aktuell: brittiska VOGUE som ”Star of tomorrow” där det skrivs om Carolines unika återvunna silversmycken. I vår kommer nya kollektionen ”Fear not”.

text Frida Funemyr • foto Katarina Ninna Johnson och Per Norberg