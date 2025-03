- Annons -



Nu har vi gått in i ett nytt år och det finns många som sätter upp mål för det nya året eller avger nyårslöften vid årsskiftet.

En del människor har motivationen att försöka nå målet under en lång tid, men för andra tar motivationen slut efter några veckor.

Blir det då ett misslyckande?

Motivationen kommer inte alltid att finnas, men du kan ändå göra ett val att varje dag göra det bästa av situationen.

Om du känner att du misslyckats, så försök igen nästa dag. Du behöver inte vänta till nästa år för att sätta upp ett nytt nyårslöfte. Du kan göra ett nytt val som är bra för dig, varje dag. Du kan ta ett nytt bättre val om en timme och du kan komma ihåg 12-stegs principen ”bara för idag”.

En människa som kämpar med beroendeproblematik är inte motiverad att göra en förändring i livet varje dag. Trots detta så orkar många ändå gå ett steg till på vägen mot ett nyktert och drogfritt liv. Förhoppningsvis finns det människor runt om som hjälper personen med att få nya verktyg in i livet. Verktyg som uppmuntrar och uthålligt står bredvid och visar på att det finns ett annat liv som är värt att leva.

Många av de människor som jag fått äran att möta i mitt arbete har kämpat med sitt beroende och har vid någon punkt nått den så kallade botten. När livet inte ens längre känns värt att leva. När allt känns så mörkt att man inte ser någon väg ut för det finns ingen ljusstrimma.

Men, så händer något. För en del människor innebär det att de möter andra människor som gått en liknande väg. Nu får de inge hopp.

En del människor börjar tro på Gud, att Gud är kärlek och älskar oss alla med en evig kärlek.

Oavsett hur ljusstrimman kommer in i livet, så är den livsviktig. Precis som du är.

En stor andel av dem som kämpar med ett beroende kommer att ta ett eller flera återfall. Det anses vara en del i lärandeprocessen att börja leva sitt liv på ett nytt sätt jämfört med vad man tidigare varit van vid.

För många år sedan läste jag ett citat som jag tyckte var lite roligt och peppande:

”När the botten is nådd och känslan av att vara totalt misslyckad infinner sig, please try a little särskrivning. Plötsligt är du ingen mindre än MISS LYCKAD”.

Så om du just nu kämpar med motivationen att göra ett nytt val i livet, att våga ta ett steg mot något som känns okänt. Du fixar det. Du kanske trillar några gånger på vägen, men du kan ställa dig upp igen.

Var snäll mot dig själv. Det finns bara en av dig.

Du är inte misslyckad, du är Miss Lyckad.

Du är livsviktig. Tack för att du finns.

Gör ett val redan i dag som gör att du får må bättre, som gör att du vågar ta ett steg mot ditt mål.

Foto: © Michal Bednarek | Dreamstime