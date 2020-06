- Annons -

Mia Oldenburg

arbetar vid Luleå tekniska universitet och är författare till boken ”Branding you – how to market yourself in a competetive world”

Jag vågar nästan påstå att ingen är välsignad nog att inte möta motgångar, men det som skiljer oss åt är vår förmåga att hantera dem. Javisst, vissa möter mer motstånd än andra. Vissa kanske mer än vad någon borde drabbas av. För vissa är de små guppen på vägen de stora bergen att bestiga medan vissa triggas av motstånd och kämpar ännu bättre och mer när det tar emot. Basketbollspelaren Michael Jordan har sagt: “I’ve missed more than 9 000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.” (”Jag har missat mer än 9 000 skott i min karriär. Jag har förlorat nästan 300 matcher. 26 gånger har jag anförtrotts det sista avgörande skottet och missat. Jag har misslyckats oräkneliga gånger i mitt liv. Och det är på grund av det som jag har blivit framgångsrik.”). Hur många orkar fortsätta kämpa i ständiga förluster? De som orkar är också de som lyckas.

Kanske handlar det om något så enkelt som vilken inställning man själv har till det som sker. Ibland behöver du skifta fokus, zooma ut från problemet och se ett större perspektivet i det hela. Kanske är motgången istället en dold möjlighet till något annat, något nytt? Kanske det inte är en katastrof i det långa loppet,

kanske motgången sett i helhetsperspektiv istället är något att vara tacksam för, då det kunde varit så mycket värre?

”Everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing” (“Allt är antingen ett tillfälle att växa eller något som hindrar dig från att växa”), som dr Wayne W Dyer har sagt. Så länge man kan lära sig något av vad som skett finns inget misslyckande, bara ett stort lärande. Planer kan gå i stöpet men en person är aldrig misslyckad. Acceptera att livet är kaotiskt, att stora förändringar ibland inte ger någon som helst effekt och att saker händer utanför din kontroll. Så kontrollera det du kan, din acceptans, din tacksamhet för det du har, ditt positiva synsätt, din kämparglädje. Ta emot hjälp av andra vid motgångar, fokusera på lösningar, sätt mål och strategier för att komma vidare. Var proaktiv.

Själv har jag haft perioder i livet som varit utmanande, som tvingat mig att gå tillbaka till acceptans eller tvingat mig att kämpa vidare och bestiga till synes höga berg av motgångar. När jag nu ser tillbaka på tiden då en oerhört kämpig adoption i Etiopien sammanföll med svår cancer i familjen och medföljande kaos i dåvarande familjeföretag, är det ibland svårt att förstå att det kunde bli så fantastiskt bra i slutändan. Tiden i Etiopien och nattvandringen tillsammans med organisationen ”Help for children” underlättade känslan av tacksamhet. Det gav perspektiv, hjälpte till att zooma ut ur mitt eget. Om barnen som bor på gatan i miljonstaden Addis Abeba tvingas kämpa vidare varje dag så har jag ingen usel ursäkt för att låta mina små gupp i vägen bli höga berg.

Thomas Edinson har sagt att ”Opportunity is missed by most people because it’s dressed in overalls and looks like work” (Tillfällen/möjligheter i livet missas av de flesta eftersom de kommer klädda i overall och ser ut som arbete”.). Ja, det är arbetsamt att bestiga berg, men med handen på hjärtat, kanske är dina motgångar bara just små gupp i vägen? Låt inte de små guppen hindra dig från att jobba hårt. Från att känna tacksamhet. Från att vara proaktiv. Från att hitta de möjligheter som finns där ute på toppen av berget.



Photo: © Soloviova Liudmyla – stock.adobe.com