Det var med tunga steg jag gick hem en kall vinterdag. Jag visste att det som hade skett under dagen kunde innebära att pappa skulle bli arg och upprörd. Tidigare på morgonen, innan jag gick till skolan, hade jag fått pengar av våra föräldrar för att jag och min syster skulle köpa nya vinterskor. Vi var väldigt glada och uppspelta över det, för på den tiden var det ingen självklarhet att alltid köpa nytt när det behövdes.

Men det som hände under skoldagen var att jag förlorade pengarna. Plötsligt låg de inte längre i min ficka. Antingen hade jag tappat dem under promenaden till skolan, eller så hade pengarna blivit stulna i omklädningsrummet under gympalektionen. Oavsett, så förberedde jag det hela med att först berätta för mamma vad som hade hänt. När pappa sedan kom hem och vi satt vid köksbordet frågade han mig med glimten i ögat om det hade hänt något speciellt under dagen. Jag tog mod till mig och berättade. Det som då sker kommer jag aldrig att glömma. Pappa ler och tittar så kärleksfullt på min syster och mig, samtidigt som han tar fram nya pengar och säger: ”Här får ni, köp nu nya vinterskor”.

NÅD, NÅD och återigen NÅD. Det pappa visade var ett av de största mänskliga bevis på nåd jag hitintills har upplevt. Att kärleken och nåden övergår allt förnuft, alla rädslor, oro och smärta, nåden sträcker sig långt mer än vad vi kan tänka. Den händelsen kom att bli en grund för mig att relatera till när omständigheter i mitt liv har varit tuffa, fått mig att tvivla och känna mig osäker på det hur saker kan lösas. Nåden har burit och den bär genom allt!

Nåd är ett vackert ord som ofta används framför allt i kyrkans värld. Det betyder gratis, godhet, glädje, kärlek och vila. Men vad innebär det egentligen? Jo, att nåd är när vi får något som är bra för oss utan att vi har förtjänat det. I kristen tro är nåd en grundläggande del i frälsningen. Jesu nåd är en kärleksgåva som erbjuder förlåtelse och evigt liv.

Det handlar om Guds oändliga kärlek och välvilja gentemot alla människor. Gud älskar oss och Han vill vara med oss genom allt vi möter i livet. Så, nåd är som en oväntad gåva – något vi tar emot utan att behöva prestera eller förtjäna det.

Det är väldigt lätt att blanda ihop nåd med barmhärtighet. Men barmhärtighet handlar mer om att visa omsorg för andra människor, att omtänksamt och kärleksfullt hjälpa behövande.

Nåd är GRATIS. Den är inte bunden till förtjänst eller rättvisa. Tänk, att få ta emot något där ingen prestation behövs. Hur coolt är inte det?

Det finns ingen gräns för Guds kärlek, det är genom nåden vi får uppleva Jesus oändliga kärlek. Den är oändlig och den ges till alla av nåd.

I skrivande stund sitter jag med ett av benen i högläge på grund av att jag blivit illa biten av en hund. Det resulterade i oerhörd smärta, infektion och antibiotika. Semesterveckan behövde ställas in och visst har det funnits stunder då jag frågat både mig själv och Gud: ”Varför just jag, kunde du inte gjort så jag slapp det här?”

Jag har många gånger upplevt hur jag blivit ”kastad upp i luften” av svåra, smärtsamma saker. Helt plötsligt känner man sig utlämnad, svag och ensam. Men det jag vet är att Gud alltid tagit emot mig i sina armar och varmt kramat om mig med sin kärleksfulla nåd. Alltid älskad, aldrig bortglömd – Guds NÅD!

Så visst finns det tillfällen då vi förväntar oss när vi ber Gud om hjälp, att Gud tar bort smärtan eller botar sjukdomen; att det skulle vara ett tydligt bevis på hans kärlek och nåd. Men det är inte alltid det sker. Våra liv kan innehålla lidanden, sjukdom och svårigheter, men i och genom allt vi möter, så bär Guds nåd oss igenom. Den är ständigt närvarande. Gud sviker oss aldrig.

Så när du ber om nåd och din oro inte försvinner, tro inte att Gud har svikit dig. Gud är god hela tiden, det ligger i Hans natur och Han tar alltid emot dig när du faller.

Foto: © fesenko– stock.adobe.com