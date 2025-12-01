Häromveckan sprang min äldsta dotter glatt på asfalten och några sekunder senare snubblade hon. Jag fick plocka upp henne i min famn och trösta henne och jag insåg då att hon precis fått sitt första riktiga skrapsår.

DET FICK MIG att börja tänka på vilka skrapsår vi får genom livet. Skrapsåren vi får på kroppen när vi springer fort utan att se oss för och snubblar, skrapsåren vi får när vi kanske är trötta och råkar snubbla på våra egna fötter eller skrapsåren för att någon kanske fäller oss.

Men under livets gång får vi nog också lite skrapsår på insidan. Själens skrubbsår som Mando Diao sjunger om:

”Själens skrubbsår bränner i natten. Livets vandring har satt sina spår. Stormen tog dig ut på mörka vatten, dit strömmar och bränningar når.”

I MITT ARBETE inom LP-verksamheten och genom tidigare arbeten har jag mött många människor som på olika sätt kämpat med saker på sin insida. Människor som kan uttrycka det likt låttexten i ”Själens skrubbsår”. Sår som bränner i natten, att livet satt sina spår och sår. Sår som många gånger inte syns på kroppen, men som gör otroligt ont på insidan. De där såren behöver få läkas. Många gånger genom terapi, ett aktivt arbete från personen det gäller och omsorg från människor runt omkring. Såren på insidan behöver få plåstras om för att kunna läka.

NÄR MIN DOTTER snubblade på asfalten fick jag en känsla av att jag ville ta hennes sår och smärta på mig. Jag skulle vilja ta den smärtan men också såren på insidan som kommer att komma med åren.

Att vilja ta smärtan från sina barn tror jag är en vanlig känsla. Samtidigt så kan jag inte det, hur mycket jag än skulle vilja det.

Mitt i allt detta kan jag inte undgå att tänka på Gud. För den kärleken jag känner till mina döttrar är enorm. Jag har inte ord för att beskriva hur mycket jag älskar dem. Men Guds kärlek till oss är ännu större.

Gud som är kärlek, som sände sin son, Jesus, till jorden för att ta vår smärta på sig.

Gud som omsluter oss med en evig kärlek. Det är så stort att tänka på hur stor Guds kärlek är att jag nästan får svindel när jag sitter ner.

PÅ SAMMA SÄTT som min dotter snubblade på asfalten, kan vi snubbla i livet.

På samma sätt som min dotter fick ett skrapsår på sitt knä, kan vi få skrapsår på insidan.

På samma sätt som hennes skrapsår läkte, kan våra skrapsår på insidan läka.

På samma sätt som jag fick plocka upp min dotter och trösta henne, kan Gud plocka upp oss, omsluta oss i kärlek och gå med oss genom livet.

”Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid… Kristus helar varje sår och stilla torkar varje tår.”

Låttext ur ”Det går en väg mot framtiden” – Pingst

