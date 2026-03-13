”Hur känns handen mot en kind? Får man inte ont när man nuddar någons skinn? Hur känns kroppen i en kram? Nån som håller om en när man blivit svag. Känns som hela jag är fel, hur jag än gör så stör jag er.

Allting som jag tycker om går sönder när jag rör vid det Ingen vet att det jag bär, svider som när kniven skär Inget skulle gått isär om jag inte vore här

Hur känns livet med en vän? Nån som ropar hej när man har kommit hem Nån som ringer en ibland Hur ska man annars minnas vad man har för namn?

Snälla jag behöver nån som frågar vad jag drömmer om Nån som märker skillnad om jag lever eller dör imorrn

Alla skulle sitta här runt bordet, äta middag och vara vänner Vi skulle va tillsammans under solen, läsa saga och borsta tänder Åh allt vore bättre, om inte jag fanns”

Låt: Om inte jag fanns (jättens låt) – Kapten Röd

DEN HÄR LÅTEN fick jag sjunga på torget i Arvika för några år sedan när det var ljusmanifestation på suicidpreventiva dagen. Jag brukar kalla den låten för världens sorgligaste låt.

Det gör ont i mig att en del människor känner så här, att allt vore bättre om de inte fanns. Det gör ont i mig att det under 2024 var 1 453 personer som dog i suicid. 16 av dessa blev aldrig 15 år.

PÅ REGERINGENS HEMSIDA kan jag läsa att nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Känslan av ofrivillig ensamhet är störst bland barn, unga vuxna och de allra äldsta.

Jag har tidigare i tidningar kunnat läsa om människor som dött i sina hem utan att någon märkt något. Hur kan vi hjälpas åt för att minska känslan av ensamhet? Att få människor att känna och förstå att de är älskade och har ett syfte?

I BIBELN KAN vi läsa så otroligt mycket vackert om Guds kärlek till oss. “Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp” ( Jeremia 29:11).

“Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig” ( Jeremia 31:3).

“Detta är kärleken; inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder” (Första Johannesbrevet 4:10).

“Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet” (Psaltaren 139:13).

“Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad” (Psaltaren 139:14).

TÄNK OM VI dagligen kan påminna oss själva och varandra om dessa ord. Det finns en plan för dig, som Gud säger. Han vet vilka tankar han har för oss, för dig! Han kommer med fridens tankar för att ge oss en framtid och ett hopp.

I Psaltaren 139:14 kan vi läsa meningen ”Jag tackar dig (Gud) för att jag är så underbart skapad”.

Vilken fantastisk mening och skifte av fokus om man börjar klanka ner på sig själv.

Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad… Vad är du tacksam för när det gäller dig själv? Har du några egenskaper som du är särskilt tacksam över att du har?

GUD HAR SKAPAT dig, för att han vill att du ska finnas här på jorden. Han vill att du ska ha gemenskap med honom, han som älskar dig med evig kärlek.

Om du kämpar med suicidtankar, dåliga tankar om dig själv eller vanor du vill bryta så finns det hjälp. Det finns människor som vill lyssna till dig, dina ord och det du bär på.

Du behöver inte vara ensam.

Gud är alltid närvarande.

”Men om ni söker Herren din Gud ska du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ” (5 Moseboken 4:29).

Foto: © Wheat field – stock.adobe.com