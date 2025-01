- Annons -



Det händer ibland att ens hjärta brister, men hjärtat kan också bli helt.

Under tiden som hjärtat känns trasigt och livet känns som ett enda kaos, vågar du då hoppas på att det kommer att bli bättre? Vågar du lita på att det finns en Gud som har koll, när du inte har koll?

Jag har mött människor som är födda rätt in i misär. Som växer upp i ett utanförskap, som hamnar snett, lever i kriminalitet och missbruk. Som inte kan behålla goda relationer.

Mitt i all destruktivitet så vill ofta dessa människor gå vidare. De vill inte vara fast i ”skiten”. Många drömmer om ett liv med kärlek, glädje och lugn. Ett liv som inte är deras, just nu.

Jag har mött människor som tror att livet kommer att fortsätta vara en misär, för de har fått höra att de är hopplösa fall. Det har inte funnits någon som har trott på dem, som har trott att livet kan bli bra för dem. Hur ska de då kunna hoppas på att livet ska bli fint att leva?

Jag har mött människor som trots allt detta fått det liv de innerst inne drömt om. Det liv som många kring dem inte trodde att de skulle lyckas med.

Ett liv som innehåller allt de drömt om – kärlek, glädje och frid.

Hur har de lyckats med detta kanske du undrar?

De vågade ta ett steg i tro.

Ett steg i taget mot Jesus.

De vågade tro på att Gud skulle komma med något gott.

På något sätt har dessa människor fått höra om Guds kärlek. Att det finns en Gud som älskar dem oavsett hur livet ser ut just nu, oavsett hur livet sett ut eller vad de tidigare har gjort.

De har fått höra om Guds nåd.

Att vi kan få ta emot Guds kärlek utan att behöva göra något för att förtjäna den. Du behöver inte göra mer än att öppna ditt hjärta.

Men jag vet också att det här med att öppna sitt hjärta kan kännas som det allra svåraste vi gör ibland.

Det kommer en tid nu, i och med hösten och vintern, som till det yttre innebär kyla och mörker. Kanske känner du att de yttre omständigheterna på något sätt speglar ditt inre?

Kyla och mörker. Du kanske bär på sorg utifrån att ditt hjärta brustit.

I det där mörkret, så kan ljuset faktiskt göra ont.

När jag började tro på Gud så hade jag tidigare haft en känsla av att jag kände mig hemma i mörker, som sorg, oro och ångest. När jag började tro på Gud så fick jag frid på insidan. Den känslan jag fick går inte att beskriva, en känsla jag hoppas att du ska få uppleva.

Men min känsla av att vara hemma i mörker försvann inte. Jag behövde arbeta aktivt med mina inre sår och en dag så upptäckte jag att jag hade varit glad en hel dag, varpå jag direkt började fundera på vad som skulle hända om att min glädje skulle försvinna.

Men, glädjen försvann aldrig. Glädjen fick bli mitt nya hem.

När jag vågade ta ett steg mot Gud, så sprang Han emot mig med kärlek.

Han omfamnade mig med nåd.

Att jag vågade ta det steget är jag idag oerhört tacksam över, för det blev min vändning i livet.

Det blev min räddning och jag vet så oerhört många människor som blivit räddade av Jesus.

Ibland behöver vi våga gå på en väg som vi inte ser.

Våga tro på att det kommer bli bra, även om vi inte ser vägen. Innebär den vägen för dig att våga sträcka dig mot Jesus?

Föreställ dig att Jesus sträcker ut handen mot dig och säger att Han vill hjälpa dig.

Vad krävs för att du ska ta emot den hjälpen och kärleken?

Det kanske är ett av dina svåraste beslut i livet att våga gå mot Jesus, men det kan också bli det bästa beslutet i ditt liv.

Att våga gå, våga hoppas och våga tro är bland det modigaste vi kan göra.

Vad behöver du ta för steg för att gå mot den osedda vägen?

Krönika av

Marielle Larsson

Beroendeterapeut, verksamhetsansvarig

LP Grow i LP-verksamheten

Foto: © Mangroove | Dreamstime