JAG GILLAR ATT åka tåg. Att susa fram genom landskapet, titta ut på sjöar som glittrar i solen när vi swishar förbi, och husen som gömmer sig mellan träden. Resan fyller mig med ett slags lugn – här sitter jag och kan inget annat. När jag skriver det här sitter jag faktiskt på ett tåg, på väg genom landet, och jag njuter och passar på att hämta andan.

Kanske borde jag åka tåg oftare. För ofta tycker jag det är livet som susar förbi mig, väldigt fort dessutom.

Men varför är livet så sällan lagom? Lagom – det där typiskt svenska ordet som står för något slags perfekt balans mellan för lite och för mycket. Lagom – så att man hinner njuta och längta, arbeta och vila, umgås och ha självtid perfekt balanserat i vardagen. Alltför ofta, och för alltför många av oss, är lagom något tämligen ovanligt. Tvärtom kan det kännas som att man slungas mellan ytterligheterna.

JAG TROR MÅNGA delar min upplevelse av att, till exempel, småbarnsåren var extremt intensiva. I perioder var det enda jag drömde om lite ordning, tystnad och en skopa tid för mig själv. Barnens frågor var så många och det gick knappt att få dem att vara tysta en minut. Jag minns att jag ett tag hade ett par hörselkåpor nära till hands för att alls orka med de höga ljuden när syskonleken var i sitt esse.

Sedan kom tonåren. De stängda dörrarna. De enstaviga svaren.

”Hur har du haft det i dag?” ”Bra.”

”Ska vi titta på en film ihop?” ”Nej.”

Inte lagom. Snarare en av två ytterligheter. Skulle man inte kunna få önska att få innehållet i de här perioderna i livet lite utsmetat över tid i stället?

ENSAMHET ÄR EN annan sådan där erfarenhet som man kan önska oftare och för fler vore mer lagom doserad. För alltför många i vårt land är ensamheten alldeles överväldigande. Den är konstant. Självvald ensamhet i perioder kan vara underbart, men oönskad är den ett lidande. Tänk om alla som känner sig ensamma kunde finna varandra – då vore ensamheten ett minne blott. Det kräver ett visst mod att kliva fram, att visa sig sårbar på det här området, men belöningen är så stor!

Och sanningen är ju den, att den som är ensam är inte ensam om att känna sig ensam. Just därför finns otroliga möjligheter att hitta andra som söker gemenskap. Det här numrets tema handlar om att finna vägar ut ur ensamhet, för det finns vägar! När det kommer till att ta kontakt med främmande människor tror jag att många av oss svenskar skulle må bra av att bli lite osvenskt ”på”: Börja säga hej till främlingen, le och inleda ett (kanske initialt obekvämt?) samtal. Vem vet vad det kan leda till? Vi kan ju börja lite lagom.

Eva Skog, redaktör