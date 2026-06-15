”Nu känner jag mig faktiskt jättestressad! Finns det någon plan här? Vad är egentligen syftet med att göra detta nu? Var vi verkligen klara med det moment vi höll på med?” Känns frågorna igen? Har du själv yttrat dem, eller är du en ledare som fått dessa frågor riktade till dig? Om du upplever att dessa frågor känns relevanta för den vardag du befinner dig i – ja, då kan det helt enkelt vara så att din organisation blivit lite för platt!

När det gäller förmågan att leda platta organisationer lyfts Sverige ofta fram som ett föregångsland. Hierarkiska strukturer med en styrande chef i toppen, är inte en ledarskapsmodell som vi svenskar känner oss bekväma med. Vi föredrar en platt organisation, där det självklart finns en chef, men en chef som förväntas ge mandat och delegera till sina medarbetare.

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Musikproducenten Martin ”Max Martin” Sandberg berättar i en intervju i Dagens Industri, att det varit en stor fördel att ha ett svenskt perspektiv när han jobbat tillsammans med stora band på världsscenen.

”Jag tror man får mycket gratis av att vara svensk. Vårt samhälle avspeglas där, vi är vana vid platta organisationer. Men jag kan nog som svensk vara för snäll ibland och borde ta mer plats. Alla tittade på mig och undrade: Vad gör vi nu? Ska jag springa och gömma mig på toa? Ska jag bara försvinna? Jag behövde bli en ledare och var det inte.”

Många ledare har liknande erfarenheter som Martin Sandberg berättar om här. Som ledare för en platt organisation vill man ligga lågt; hellre inbjuda till samtal om vägen framåt än peka ut en riktning. Hellre fråga vad som bör göras härnäst, istället för att ha förslag på en arbetsgång. Hellre leda i stunden istället för att tynga gruppen med den större bilden.

Att utöva detta nedtonade ledarskap verkar vid första anblicken sympatiskt. Även om du är ledare stakar ni ut vägen tillsammans. Problemet är bara att hur du än förhåller dig, så är du ändå just en ledare. Den grupp du leder tittar på dig och förväntar sig att du går längst fram, vilket ju är en ledares plats. Men hur ska man kunna gå först om man inte ska styra?

Hur du går längst fram utan att peka med hela handen

Att gå längst fram och ta kommandot innebär inte att du byter ledarskapsfilosofi. Däremot ökar det dina chanser att uppfattas som en tydlig och begriplig ledare. I din strävan att hålla ledarskapet platt, kanske du anstränger dig för att hålla en lätt ton, hoppar lite fram och tillbaka, kastar ur dig frågor om vad gruppen tycker utan att riktigt lyssna på svaren. Att få med dig gruppen genom att ställa frågor är mer en strategi än ett äkta intresse av vad de faktiskt tycker. Om ditt ledarskap tangerar detta sätt att leda, kommer du att mötas av upprörda och irriterade frågor: ”Alltså, var vi verkligen färdiga med detta? Varför ställs det frågor, när det ändå verkar som att allt redan är bestämt?”

Vilka är då nycklarna för att kunna gå längst fram och leda och ändå verka i en platt organisation? Som ledare har du ansvar för att lägga upp en plan och ta ut riktningen för vägen framåt. De flesta ledare inser detta. Varför är det ändå så oroligt bland medarbetarna?

Svaret är att det oftast handlar om bristande kommunikation. Det räcker inte med att du som ledare känner till syfte, riktning och mål, samt de steg ni som grupp behöver ta för att nå dit. För att gruppen ska uppfatta att du leder, måste du tydligt kommunicera vägen framåt. Fråga sedan efter deras synpunkter. Lyssna uppmärksamt; du kommer att få höra sådant som förbättrar din plan, men också få insikt i var du behöver tänka om för att gruppen helhjärtat ska haka på. Se upp så att du inte bara försvarar ditt eget. Gör du det skickar du en tydlig signal om att du egentligen inte vill ändra på någonting och inte har ett äkta intresse i gruppens respons.

Dela med dig av stegen framåt. Under arbetets gång, markera tydligt i vilket steg ni befinner er och när det är avslutat. Stäm av med gruppen så att även de delar din uppfattning och är redo att ta nästa steg. Ställ inte frågor som du bara vill ha ett enda svar på. Sträva efter tydlighet, men också lyhördhet.

Som ledare är kommunikation, tydlighet och delaktighet dina nycklar. Låt dessa ord vägleda dig i din vardag, så kommer du att bidra till en tryggare, lugnare och mer begriplig vardag för alla. Som medarbetare: om det känns som att allt flyter, utan struktur och riktning, så kommunicera detta tydligt och sakligt med din chef. Berätta vad ni som medarbetare saknar och öppna upp en möjlighet för er chef att ge er det ni efterfrågar.

En platt organisation fungerar bäst när den vilar på frekvent, tydlig och transparent kommunikation från både chefer och medarbetare.