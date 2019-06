Christina Hellström Retorikexpert, ledartränare och författare. Driver mentorprogram för chefer och ledare. www.chpersonalutveckling.se

Tänker du egentligen på hur stor del du kan ha i en annan människas liv? Du kan förändra en persons humör från trött och sorgsen till pigg och glad.

I går kväll vid kvart i tio, kom jag inspringande på ICA – stressad, med andan i halsen och med ett öga på klockan, orolig över att jag inte skulle hinna handla innan klockan slog tio. Ingen drömsituation såklart, utan resultatet av en dag när ALLT verkligen gått i ett och nya grejer ramlat in från både höger och vänster. När jag kommer fram till kassan, sitter där en tjej som glatt tittar upp och med ett vänligt leende säger hej. Plötsligt känner jag en värme inombords, och ett slags lugn infinner sig. Vi småpratar lite om våra glasögonbågar, som visar sig vara väldigt snarlika; jag betalar, packar mina varor och när jag går ut till bilen är jag i en helt annan stämning än när jag klev in i butiken. Varför? Helt klart på grund av tjejen i kassan; på något märkligt sätt så löste hennes värme upp mina knutar. Enkelt, kan tyckas, men såklart också en utmaning – under de absolut sista minuterna av sitt skift, orkade hon ändå ge värme till en trött och stressad föreläsare på väg hem.

Varm och vänlig som en del av arbetsbeskrivningen

Gårdagskvällens positiva upplevelse i kassan på ICA, fick mig att tänka tillbaka på en händelse i höstas, när jag just hoppat på ett plan till Göteborg. Vanligtvis hälsar flygvärdinnorna med ett varmt leende, precis när man stiger in i kabinen, någon gång kanske de småpratar med varandra i stället, men de är ändå liksom där, närvarande och välkomnande. Därför blev jag så överraskad när jag nu, på väg till Göteborg, klev in i kabinen inställd på att säga ett glatt hej tillbaka – och då möttes av en flygvärdinna som verkligen inte ler. Det ser inte ut som om hon fått någon sömn alls den senaste natten och med håglös blick tittar hon på mig – utan att le och säga hej. Alltså – verkligen jättekonstigt!

När jag hittat min plats och satt mig ner, kunde jag inte sluta fundera på flygvärdinnan; vad hade hänt, som gjorde att hon inte orkade hälsa på passagerarna? Mina tankar vandrar fritt och jag känner att jag nästan börjar tycka synd om henne. MEN. Då plötsligt inser jag, VARFÖR jag upplevde det så konstigt med en flygvärdinna som inte orkade hälsa. Att vara varm och vänlig är ju verkligen en viktig del av hennes jobb! Tänk bara på alla flygrädda – hennes beteende skulle ju till och med kunna tolkas som rädsla! Plötsligt kände jag att jag inte alls tyckte synd om henne längre – är man flygvärdinna, då måste man orka hälsa på passagerarna! Om inte, måste man gå en kurs och lära sig det – alternativt sjukskriva sig eller byta jobb – om det är så att man verkligen inte orkar.

Vem kan du boosta på ditt jobb?

Nu ser ju våra jobb väldigt olika ut. För en del av oss är mötet med människor en central del i jobbet – och då är inte ett varmt och vänligt bemötande något man kan välja bort. Ändå kan det vara svårt att orka ibland. Här skulle jag vilja utmana dig. Anledningen till att man kanske inte orkar vara varm och vänlig, är ofta ett litet tankefel. För att vara varm och vänlig på jobbet, behöver du inte först känna efter om det är något DU vill och känner för i just den stunden. Nej, den rätta frågan att ställa är:

”Vad behöver andra från mig? Vad kan jag ge som underlättar andras dag?”

När fokus inte längre är på oss själva – utan vi vänder blicken mot andra – då händer det fantastiska! När du trött och hängig väljer att vara varm och vänlig mot en annan person – då får du värme och vänlighet tillbaka! OCH – då känner du dig inte lika trött längre. Du har själv fått en energiboost!

Om du har ett jobb, där du inte har mötet med människor som en del av din kärnverksamhet, så sträva ändå efter att ta alla tillfällen som bjuds till att ge lite värme och uppmuntran! Du blir själv uppiggad, samtidigt som du ger energi till någon annan.

För ett tag sedan samtalade jag med en chef, som berättade att han just avslutat en rekrytering. I slutfasen hade han två jämställda sökande kvar. På min fråga vad som avgjorde vem han valde, svarade han:

”Det som avgjorde var att den ena gav ett mer positivt intryck. Den andra var så dyster, och vi ska ju ändå tillbringa åtta timmar om dagen med varandra.”

Det kanske kan verka hårt att personens utstrålning blev avgörande, men visst är det en sanning, att ju varmare och vänligare vi är mot varandra på våra arbetsplatser – desto bättre kommer vi alla att trivas.

Jag kan inte annat än att gratulera de medarbetare och kunder på ICA butiken jag besökte i går kväll, eftersom jag är fullständigt övertygad om att den värme och vänlighet som jag mötte, också möter många andra. Så, se dig omkring, vem kan du vara en energiboost för idag?