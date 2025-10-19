Hopp lyfts fram som den utan konkurrens viktigaste ledaregenskapen enligt en ny Gallupundersökning, gjord i 52 länder. Medarbetare fick frågan om vad framgångsrika ledare bidrar med i deras liv som får dem att lita till ledarens beslut och får dem att vilja gå i den riktning som stakas ut. På den frågan svarade 56 procent – hopp. Anmärkningsvärt är att hopp hamnade på en mycket högre procent än tillit (33 procent), medkänsla (7 procent) och stabilitet (4 procent). Om detta rapporterade tidningen Chef 2025-04-29.

Självklart är det intressant att just hopp får en framträdande position i undersökningen. Samtidigt är det kanske inte så konstigt, utifrån de oroliga tider vi lever i på många plan. Att ens chef och ledare ingjuter hopp blir då viktigare än någonsin.

Den fråga som direkt infinner sig är; om det nu är så viktigt för medarbetaren att du som chef och ledare förmedlar hopp – hur gör du då detta rent konkret? Här anar vi att det inte räcker att som ledare gå omkring på jobbet och vara allmänt positiv och glad, även om det självfallet också är välkommet. För att förmedla hopp in i medarbetares liv, på ett djupare plan, krävs något mer.

- Välkommen att prenumerera på JUNIA -

Du är mer än vad du blivit

För att skapa hopp hos var och en individuellt, behöver dina medarbetare känna sig sedda. Att alltid hälsa, vara allmänt trevlig och intresserad av deras arbetsinsats är viktiga beståndsdelar, men för att ge hopp behöver du sträcka dig längre.

I Disneyfilmen Lejonkungen kommer lejonungen Simba under en period på sidan om sitt huvuduppdrag – att ta över som Lejonkung. I ett avgörande ögonblick möts han av orden; ”Du är mer än vad du blivit”. Dessa ord får Simba att byta spår och börja gå mot den uppgift han är ämnad för.

Vill du att dina medarbetare ska fyllas av hopp för sin framtid, sträva då efter att möta dem på samma sätt. De behöver se hoppet i din blick och i ditt bemötande; ”Du är mer än vad du blivit”. Hoppet föds i medarbetaren när din nyfikenhet och förväntan blir tydlig. Du ser något mer framför dig; du ser medarbetarens potential på ett sätt som medarbetaren kanske inte ser – ännu. Om du är förälder eller har barn som du står nära i ditt liv, hittar du blicken och förhållningssättet där; ”Så spännande det ska bli att få följa dig på din fortsatta resa! Så spännande att se vad du kommer att ta dig för!”

En ljus framtid

Under min tid som gymnasielärare samarbetade jag en period tätt med en kollega. Vi jobbade bra tillsammans och delade på gemensamma klasser, vilket innebar att vi ofta genomförde lektioner med oss båda som lärare samtidigt. Vi hade kul på jobbet! Trots att vi var seriösa och hårt arbetande, fanns det ändå tid för lite bus och många skratt. Detta uppskattades också av eleverna. En gång när vi båda hade haft en lektion tillsammans, stannade en elev till framför oss på vägen ut. Han tittade begrundande på oss och sedan sa han:

”Alltså, när man ser er två, så verkar det inte så farligt att bli gammal!”

Tilläggas bör att vi vid det tillfället var – 35!!!

Min kollega och jag återvände sedan ofta till det här tillfället i våra samtal. Vi kände att det var viktigt att reflektera över. Även då fanns ett starkt fokus på att vara ung, se ung ut, inte verka gammal, orka allt, kunna allt – trots att åren gick. Som vi alla vet så har detta ungdomsfokus än mer eskalerat idag. Att kunna ge hopp om en ljus, rolig och livfull framtid – det var något vi kände att vi ännu mer ville sträva efter att förmedla till våra elever.

Att som chef och ledare utstråla trygghet, lugn och glädje, trots att du kanske har kommit lite längre på din livsväg än dina medarbetare – det skapar hopp om att det trots allt finns en ljusnande framtid. Något vi själva kan påverka, trots yttre omständigheter och det faktum att åren går.

Som chef och ledare är du en förebild! Lycka till med att hitta ditt sätt att skapa hopp hos dina medarbetare – varsamt och

genomtänkt, efter vars och ens behov.

REFLEKTERA

Hur kan du skapa hopp hos dina medarbetare idag?

Nu är det dags att reflektera! Hur kan du skapa individanpassat hopp på din arbetsplats? Tänk igenom var dina medarbetare befinner sig just nu – vad behöver var och en för att känna hopp?

Checklista:

Vad behöver den som just kommit tillbaka efter en långtidssjukskrivning?

Vad behöver den som kämpar med ständigt återkommande vabb?

Vad behöver den som jobbat länge på arbetsplatsen och känner sig orolig för att inte räcka till och i förlängningen bli utbytt mot yngre medarbetare?

Vad behöver den som är skicklig på sitt jobb, men ändå brottas med osäkerhet och en känsla av att inte räcka till?

Vad behöver den som är nyanställd och kämpar med att komma in i jobbet och arbetsuppgifterna?

Vad behöver den som just accepterat en tjänst med ledar – och kanske personalansvar?

Vad behöver den som inte riktigt kommer in i gänget av medarbetare, trots lång tid på arbetsplatsen?

Vad behöver den som precis gjort ett misstag och känner sig orolig över att inte kunna komma igen?

Listan kan göras lång. Bara du vet vad dina medarbetare behöver. Sträva efter att möta var och en individanpassat, utifrån deras olika situationer. Skapa hopp – visa att du känner tilltro till dina medarbetare och att deras förmåga att utvecklas, ta sig an nya uppgifter och lösa det som dyker upp längs vägen.

© iIgor Mojzes – Dreamstime.com