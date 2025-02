- Annons -



”Inombords låter det jättevackert, men inte utombords!”

Detta konstaterade mitt då 7-åriga barnbarn Ebba besviket, när hon försökte sig på att waila likt sin favoritartist. Inom sig hörde hon sig själv sjunga precis likadant som artisten, men när hon hörde det ”live” så lät det inte lika vackert. Genom åren har jag hört många talare och presentatörer, som förmodligen dragit samma slutsats som Ebba, när de för första gången hör sig själv säga något som lät bra när man tittade igenom sin presentation, men som inte flög när det var skarpt läge inför en publik. Hur ska du då tänka för att säkerställa att det du vill förmedla är det som faktiskt kommer fram?

De flesta som får uppgiften att presentera något inför en större eller mindre grupp ägnar sig åt förberedelse. Talaren lägger ner tid på att avgränsa och bestämma vad som ska tas med just denna gång. Kanske ska en Power Point presentation tas fram och stolpar till stöd för talaren. Kanske skriver talaren till och med ner allt som ska sägas, innan innehållet bryts ner till stolpar. Allt detta är bra och tar sin tid. När talaren böjar känna sig klar, är det naturligt att läsa igenom helheten och titta igenom Power Point presentationen. Ofta lutar sig sedan talaren nöjt tillbaka och känner den sköna känslan av att nu vara klar.

Men – är presentationen verkligen färdig nu för att möta publiken? Svaret på den frågan är nej. Allt som gjorts så här långt är gott, men långt ifrån tillräckligt. Dessvärre finns det fortfarande mycket som kan gå fel.

Så undviker du att själv bli överraskad!

Det är nu det är dags att hålla presentationen muntligt för sig själv, på samma sätt som om publiken var närvarande. Du kanske tycker att detta verkar överkurs, men då vill jag att du ska tänka tillbaka på talare du lyssnat till, som frimodigt hoppat över detta moment. Det har du kunnat märka på att talaren säger något, som sedan raskt tas tillbaka med ett ”Ja, det kanske inte gäller alla förstås … nu skulle jag kanske ha nämnt innan att … visst är det så att ni alla känner till att … ja, nu känner jag att den här punkten borde jag kanske ha tagit upp tidigare …”.

Med en muntlig genomgång vid förberedelsetillfället skulle talaren ha upptäckt det som nu istället blir uppenbart ”live”. Vid en muntlig förberedelse skulle talaren ha tänkt på att det som presentationen innehåller kanske inte stämmer in på alla och därför planerat in att säga just det i starten på presentationen. Talaren skulle också vid förberedelsetillfället ha känt att ordningen på punkterna inte var optimal, utan att några av punkterna behöver flyttas för logikens skull. När talaren nu ser ut över sin publik, inser också talaren att nivån på presentationen kanske inte ligger rätt. Det skulle talaren också ha haft möjlighet att tänka på vid en muntlig förberedelse.

Så skyddar du publiken från dina tankeloopar!

Som lyssnare kan man också ibland ana att den muntliga förberedelsen saknas, genom att det kan kännas som om talaren inte riktigt tänkt klart. Det kan märkas på att publiken får följa med i tankeloopar som, förhoppningsvis, leder fram till att talaren landar i sin slutsats. Gott så, men detta skulle ha gjorts redan under förberedelsestadiet.

Unna dig att bli ditt bästa jag när det gäller!

En god muntlig förberedelse gör också talaren lugn och avslappnad. Det är en skön känsla att känna att man har gjort vad man kan och tänkt på det mesta. Det finns helt enkelt mindre som kan gå fel. Det innebär också att talarens personlighet tydligare kommer fram, genom värme, humor och en större känsla av närvaro.

Nu kanske du tycker att detta låter överdrivet, att du ska stå hemma eller på kontoret och träna muntligt på din presentation. Men det finns inga genvägar. Vill du vara bra, så är det vad som krävs.

När jag, tillsammans med en kollega, skrev vår första bok, Retorikboken (Bonniers 1997), så träffade vi skådespelaren och stå-upp-komikern Ulla Skoog, som en del av vår research. Vid det tillfället körde hon stå-upp på Mosebacke och vi fick prata med henne om hur hon förberedde sig för detta. Då berättade hon att ytterst lite är spontant, i princip allt är ordagrant förberett, så även pausering. Som förberedelse inför en förställning, berättade Ulla Skoog att hon kör, vad hon kallade, ”italienskt”. Detta innebar i hennes tappning att hon mycket snabbt rabblade igenom varje ord som hon skulle yttra under föreställningen. Vad var då spontant? Jo, skämten med publiken – dessa hände alltid där och då och gjorde varje kväll unik. Samma kväll fick vi sedan lyssna på Ulla Skoog på Mosebacke. ALLT verkade vara helt improviserat, trots att i princip allt var minutiöst förberett. Så jobbar ett superproffs. Något för oss andra att ta efter om vi vill att ”det ska låta lika bra utombords som inombords!”

Så ger du din presentation den sista viktiga finishen!

När du känner dig klar med förberedelserna av din presentation – det är då den sista finishen kommer in! Träna högt för dig själv – precis som om du har dina lyssnare på plats!

Detta ska du vara uppmärksam på:

1. Kommer presentationens olika delar i rätt följd? Finns det en logik i ditt upplägg? Är det lätt för dina lyssnare att följa din röda tråd? Om inte – flytta på olika moment så att din linje blir tydlig!

2. Känns det enkelt att ta dig från en punkt till en annan? Om inte – tänk ut smidiga och naturliga övergångar, som hjälper dina lyssnare att följa med. Tänk att dina övergångar ska fungera som broar som tar dig vidare och leder framåt.

3. Har du lagt din information på rätt nivå? Kommer dina lyssnare att på ett självklart sätt hänga med i din framställning, eller finns det delar som du behöver förklara ytterligare eller ge en bakgrund till? När du känner att du vill säga ”… som ni alla vet …”, då är det fara å färde.

4. Har du en inledning som du känner kommer att locka dina lyssnare att lyssna vidare? Blir du själv inspirerad av din egen inledning? Den frågan bör du kunna svara ja på – annars, tänk om och gör nytt!

5. Känner du att du är ”färdigtänkt” vad gäller ditt budskap? Var uppmärksam så att du inte har några tankeloopar eller onödiga omtag med ungefär samma innehåll. Har du landat i vad du vill säga? Vad vill du att dina lyssnare ska ha med sig när de lämnar lokalen?

6. Har du tänkt ut en avslutning? Hur känns den när du säger den högt? Knyter den ihop ditt budskap? Signalerar den det som var ditt huvudbudskap?

7. När du nu har kommit till slutet av din presentation, tänk igenom helheten, vad du tänker om den. Är det här en presentation som du själv gärna skulle vilja lyssna till? Är den genomtänkt? Finns det ett tydligt budskap? Landar presentationen på avsedd plats?

8. Bra jobbat! Nu har du bara ett moment kvar! Lär dig inledningen helt utantill! Titta bara på din publik, inte på PP eller manusstolpar! Det här kan du! Låt din personlighet titta fram!

9. Nu är du redo! Lycka till!

