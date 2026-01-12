52 samtal för själens vård

Författare: Pernilla Eklund, Christian Edlund

Förlag: Semnos förlag

Handling: Författarna tar oss med i 52 samtal där vi möter olika personer med psykisk ohälsa. Genom stödjande samtal får de hjälp med det som gnager i deras själ. I den själavård som läsaren får följa ges konkreta verktyg, visdom och undervisning till inre helande. En mycket läsvärd bok, fylld med värme och omtanke. Boken ger inspiration och hjälp både för dig som arbetar med själavård och för alla som längtar efter inre helande. Några som du bland annat möter är Linda som kämpar med katastroftankar, Martin som lider av ångest och Gustav som längtar efter att bli fri från porrmissbruk.

Citat: ”Det är vanligt att vi bakom själslig smärta hittar en djup upplevelse av ensamhet och övergivenhet.”

För dig som: Är pastor, själavårdare med flera eller till dig som själv har det svårt med din inre hälsa och söker verktyg som kan leda till inre läkning.

Här finns en direktlänk till boken hos Semnos förlag.