Titel: Änglarna vakar över dig

Författare: Inger Waern

Förlag: Semnos förlag

- Ge bort JUNIA som julklapp! -

Handling: Författaren Inger Waern har gett ut en ny bok om änglar. Hon har skrivit ett flertal böcker om människors upplevelser av änglabesök och gudomlig närvaro. Den här boken är inget undantag, varje nytt kapitel skapar nytt hopp och ljus inför livet och det som kommer sen. Boken är fylld av korta intressanta livsberättelser och gång på gång förundras man över vilken omsorg Gud har om människor.

För dig som: Vill veta mer om det gudomliga och om änglars besök till människor.

Citat: Änglarna fanns i koret, kring föräldrar och dopbarn, kring prästen i predikstolen och de som bad kyrkans förbön.

Länk till förlagets hemsida med boken – Änglarna vakar över dig.