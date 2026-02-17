Boktitel: Där livet delas kan livet helas

Författare: Per-Gustaf Eriksson

Förlag: Semnos förlag

Handling: Författaren Per-Gustaf Eriksson är själavårdare, samtalsterapeut, föreläsare och handledare. I sin bok lyfter han frågan om vad vi gör när vi ber för någon och det inte räcker och där terapi inte heller är svaret. Genom lång erfarenhet av att möta människor i själavård har han erfarit att det inte bara handlar om att tala till människor, utan att tala med dem. Författaren delar några av de erfarenheter och verktyg som han har skaffat sig genom åren.

Citat: ”Genom inlevelse och förståelse kan vi kanske lättare sträcka ut handen till den drabbade, inte fingret.”

För dig som: Vill bli lugn och trygg i att hjälpa din medmänniska att komma i rätt förhållande till Gud och hans kärlek.

Klicka här för att hitta boken på förlagets hemsida