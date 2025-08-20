Du är aldrig ensam

Lita på den GUD som alltid är nära dig

Författare: Max Lucado

Förlag: Semnos

- Välkommen att prenumerera på JUNIA -

Handling: Trots våra tankar och känslor om att ingen bryr sig, att det inte finns någon som verkar höra, hjälpa eller lyssna på dina böner, så skriver författaren om att du inte är ensam. Författaren visar utifrån Johannes evangelium de mirakel Jesus gjorde, som även kan fylla våra behov. Tro på att Gud är din källa till hjälp. Upptäck att Jesus vandrar med dig under tuffa och tunga dagar. Upplev att du aldrig är utan hopp eller kraft eftersom du aldrig någonsin är ensam.

Citat: ”Fråga Herren: Vad kan jag göra i dag som är ett steg i riktning mot en bättre morgondag?”.

För dig som: Längtar efter Guds närvaro och en varaktig frid som består.