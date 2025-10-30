Titel: En chans till

Författare: Monica S. Andresen

Förlag: Sjöbergs Förlag

Handling: På bokomslagets insida står det: Vad är en människa värd? Och det får mig direkt att tänka på att alla människor är lika mycket värda. Boken handlar om Truls, en liten kille som växte upp i en fin och trygg familj. När livet plötsligt börjar falla sönder hamnar Truls i våld, kriminalitet och fängelser. Livet går utför, men när allt såg som mörkast ut kom vändningen. Truls får möta Gud och får uppleva hur livet får en helt ny mening. Ingen är bortom räddning, det är Truls liv ett bevis på.

Citat: ”Om jag förstår Bibeln rätt kan den som bara kan den enda versen Du ska älska din nästa som dig själv och faktiskt lever efter den, komma lägre än någon som kan tusen verser utantill utan att praktisera dem.”

För dig som: Söker en sann, hoppfull och spännande livsberättelse. “En chans till” är boken som får dig att läsa i ett sträck utan paus.