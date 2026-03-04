Rätt sorts galen

Förlag: Livets ords förlag

Författare: Christian Åkerhielm

Handling: Den här boken är för dig som vill leva andligt stark, i en fri och modig tro. Författaren gräver djupt i Bibeln och genom bibelberättelser och från sig eget liv och tjänst vill han visa på att i ett liv som är normalt så kan Gud erbjuda ett liv som är övernaturligt. Tro är inte något konstigt, men den kan uppfattas som udda när den utmanar det konventionella.

För dig som: Genom ditt eget liv vill visa på en Gud som bryr sig och älskar alla människor.

Citat: Att vandra i tro är inte hur vi presterar inför Gud, det är snarare att vi litar på och vandrar med Gud.

Här hittar du boken i förlagets webbshop!