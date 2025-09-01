Tankar

En hjälp för dig som vill läsa bibeln regelbundet

Författare:

Samuel Andersson

Förlag:

Sjöbergs Förlag

Handling: En hjälp för dig som vill läsa bibeln regelbundet. Det är lätt att ge upp sin egen dagliga bibelläsning. Det har författaren själv kämpat med och därför skrivit en förlåtande bibelläsningsplan, där målet är att komma närmare Jesus. Bibelplanen innehåller diskussionsfrågor, lovsångstips och anteckningsmöjligheter för varje veckas stunder med Jesus. Har du behov av att hitta goda, varaktiga rutiner som kan hjälpa och motivera dig att ta tid med Gud under ett år så kan andaktsboken ”Tankar” bli en hjälp för dig.

Citat: ”När jag började skissa på planen upptäckte jag att det fanns lika många kapitel i Nya Testamentet (NT) som det finns vardagar på ett år (260 stycken)”.

För dig som: Vill få till en andaktsstund trots omständigheter som hela tiden sätter käppar i hjulet.