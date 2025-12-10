Jag får mest ångest inför julen. Det känns bara jobbigt med alla måsten, all hysteri kring mat, pynt och julklappar. Det känns så ytligt. Vad handlar egentligen julen om?

Mvh Stina

Hej Stina!

Tack för din fråga. Det är nog många som känner som du inför julen. Många förväntningar på att allt ska bli perfekt hänger i luften. Bakom allt finns det ett budskap som lätt tappas bort bland allt pynt, shoppinghysteri, julmat och panik över att försöka hålla sams i splittrade familjer.

Vi är lediga vid jul för att det från början är en kristen högtid där vi firar Jesu födelse. Kyrkoåret består av olika helger och högtider som är till för att vi människor ska stanna upp och reflektera över olika aspekter i livet och tron. Julens budskap är allt annat än ytligt.

Den kristna tron handlar om den Gud som har skapat hela jorden och varje människa. Han är en mäktig, evig Gud som dessutom vill ha en personlig relation med alla människor, med dig och mig. Ondska, mörker och synd kommer mellan oss och Gud. Det är bara Gud som kan ställa det till rätta. Gud är inte en Gud långt bort som inte går att nå. Bibeln berättar att Gud själv har kommit till jorden och blivit en människa i Jesus för att bevisa sin kärlek till oss. Genom Jesus kan vi lära känna Gud, i mänsklig gestalt. På julen firar vi att Gud föddes som människa i Jesus.

Det finns många profetiska ord som långt innan Jesus föddes talade om att han skulle födas och berättade flera detaljer kring hans födelse.

I Matteus evangelium 1 citeras en profetia från Jesaja i gamla testamentet där står det: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).

Långt innan Jesus föddes talades om att en jungfru, en ogift kvinna som var oskuld, skulle bli med barn och föda en son, en frälsare. Ett mirakel. Maria blev gravid genom den helige Ande – Gud själv blir ett ofött barn. Han föds i ett stall i Betlehem, vilket också profeterades om långt innan det hände. Den här versen visar vem Jesus är; han är Gud med oss.

Livet är inte lätt. Det finns mycket som vi oroar oss över och ångesten kan lamslå oss. Vi tar till olika saker för att stilla ångesten. Men ångesten vill säga oss något, den är ett rop på hjälp för de grundläggande behov vi har: att vara älskade, trygga och ha en tillhörighet. Julens budskap svarar på våra grundläggande behov – Jesus Kristus kommer till dig för att visa vem du verkligen är – skapad och älskad av honom. Han vill ge dig trygghet – han har lovat att alltid vara med oss. Han ger oss av sin frid, inte den frid som världen försöker ge.

När julen kommer tror jag många försöker skapa fridfull julstämning med ytliga saker: rätt pynt, mat, presenter och så vidare. Men inget av det där kan ge frid på djupet. Det finns det bara en som kan – Jesus Kristus, Immanuel – Gud med oss.

Det finns en annan profetia om Jesus, som vi läser vid jul. Jesaja 9:6 För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.

Reflektera över dessa karaktärsdrag som Jesus har. Oavsett hur din jul kommer se ut så står denna sanning fast – Jesus Kristus lever idag och är med dig och han är den han säger att han är. Det är värt att firas!

Guds frid önskar jag dig.

Angeline

