Jag har länge lidit av diskbråck. Min läkare säger att jag behöver träna och jag har fått rehab- program av min sjukgymnast. Men det blir inte bättre. Är det verkligen bra att träna när det gör ont?

Vänligen, Monika

Hej Monika,

Vad kämpigt med diskbråck! Det är en jobbig åkomma som kan ta lång tid att läka. Vissa behöver även en operation för att det ska bli bra. Eftersom du inte nämner i ditt meddelande om ditt diskbråck sitter i ländrygg, nacke eller bröstrygg, samt hur länge du haft det är det svårt för mig att ge mer konkreta råd. Men rent generellt så har du gjort allt rätt genom att du har kontakt med läkare och du har en sjukgymnast som gett dig rehab-övningar.

Det kluriga med diskbråck är att det kan ta lång tid att läka. Vi kan inte träna oss friska från diskbråck. Men vi kan stärka musklerna kring ryggraden för att avlasta kotpelaren så mycket som möjligt i vardagen så att musklerna tar den största kraften i rörelserna. Det är även viktigt att stärka upp vår core för att använda våra muskler så mycket som möjligt när vi till exempel plockar upp något från golvet. På så vis skyddas ryggraden genom att aktivt kontrollera kroppen. Träning och rörelse hjälper även till med blodflödet som påskyndar läkningsprocessen. Det kan vara obehagligt att röra på sig när man har ont och smärtan ska inte bli värre av träningen. Men har man ont hela tiden kommer det förmodligen att kännas när du till exempel gör ett rygglyft, en övning som ofta kan finnas med i rehab-program vid ryggsmärta. Det du ska vara uppmärksam på är att det onda inte ska bli värre av träningen, varken under eller efter.

I det första skedet av skadan, det vill säga under de första veckorna med diskbråck, ska vi vila. Men därefter behöver vi börja röra på kroppen för att underlätta läkningen. Upplever du att det program du fått av sjukgymnasten gör din skada värre ska du be om nya övningar. Det är sjukgymnastens uppgift att hjälpa dig i din läkningsprocess och ofta har de via sin utbildning och yrkeserfarenhet mycket goda kunskaper om detta. Du kan även gå till en naprapat som är specialiserad på ryggsmärta och ryggproblematik.

GENERELLA RÅD & ÖVNINGAR VID DISKBRÅCK I LÄNDRYGGEN:

• Lägg upp benen på en stol i 90 grader, ha ryggen på golvet. På så vis avlastar du ryggraden och det kan hjälpa vid smärta. Vila gärna så fem minuter om dagen.

• Höftlyft. Ligg på rygg, fötterna i golvet, tryck upp höften mot taket. Utför tio repetitioner tre gånger dagligen.

• Ryggextensioner. Ligg på mage, sätt händerna på golvet ungefär i huvudhöjd och sträck upp överkroppen. Slappna av! Undvik att spänna rumpan. Utför tio repetitioner tre gånger dagligen.

• Baksida lår-stretch. Ligg på rygg, ta ett gummiband runt ena fotvalvet och dra upp benet med gummibandet, benet är rakt. Utför tio repetitioner på varje ben tre gånger dagligen.

• Promenera. Mycket bra rörelseform för ryggont. Gärna små, korta promenader varje dag.

Det viktigaste av allt i den situation du befinner dig i Monika, är att ha tålamod och tillit! Så det vill jag uppmuntra dig att ha. Tålamod och tillit både till dig själv och till sjukvården. Är du inte nöjd, kommunicera det. Du ska känna dig nöjd med den rehab-plan som vården ger dig. Men kom ihåg att diskbråck kräver tid för läkning.

All uppmuntran och styrka till dig. Jag är säker på att det kommer bli bra!

Allt gott, Jennie

KÄLLOR: 1177 och boken ” Rehab Science”, Dr. Tom Walters

Foto: © VISUALPOINT – stock.adobe.com