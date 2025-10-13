Kiwi finns i tre olika sorter: den näringsrika gröna kiwin, den söta och saftiga gula kiwin samt den röda kiwin som innehåller ännu fler vitaminer och hälsofrämjande egenskaper.

Fördelar med att lägga till kiwi till din kost:

Förbättrar sömn: Studier visar att kiwi kan förbättra sömnkvaliteten tack vare dess höga serotoninnivåer och antioxidanter.

Stärker immunförsvaret: Kiwi är rik på C-vitamin och andra antioxidanter som hjälper till att skydda kroppen mot sjukdomar.

Förbättrar matsmältningen: Dess höga fiberinnehåll och enzymet actinidin hjälper till att bryta ner proteiner och underlättar matsmältningen.

Främjar hjärthälsa: Med kalium och antioxidanter bidrar kiwi till att sänka blodtrycket och stärka hjärtat.

Minskar inflammation: Kiwi’s antioxidanter kan reducera inflammation och minska risken för inflammatoriska sjukdomar.

Lågt glykemiskt index: Kiwis fibrer stabiliserar blodsockernivåerna och är ett bra val för blodsockerkontroll.

Rik på folat och kalium: Viktiga ämnen för celltillväxt, muskelfunktion och nervsystemets hälsa.

KÄLLA: asparaguskiwi.eu

Foto:© Viktoriya Popova | Dreamstime