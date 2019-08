Att begränsa sig själv kan låta tråkigt och bakåtsträvande, men när du läst boken Våga missa! Om begränsningens konst i en gränslös tid kommer du se det på ett mer nyanserat sätt. Vi kan inte få allt. Vi ska istället öva oss i vår förmåga att våga missa. Det är Svend Brinkmanns budskap i hans nya bok om begränsningens konst och värdet i att gå miste om saker.

Att lära sig att begränsa sig är en livskonst som är nödvändig för oss som samhälle och individer. Dels för att vi ska kunna hantera samtidens och framtidens kriser, dels för att det i sig är värdefullt för en människa att lära sig ”att nöja sig”, hellre än att ständigt jaga efter mer.

Reklamen matar oss med budskap som ”just do it”, och

”because I’m worth it”. Livet är kort och det gäller att upp­leva så mycket som möjligt, innan det är för sent. YOLO (You Only Live Once) är ett vanligt uttryck på sociala medier och det värsta som kan hända är att man går miste om något. Vi lever därför med FOMO (Fear of Missing Out) och vi kollar ständigt uppdateringar i våra mobiltelefoner. Men det finns en väg bort ifrån detta, hävdar Brinkmann. Istället borde vi bejaka JOMO (Joy of Missing Out). Att gå miste om något bör ses som en aktiv handling och inte som något som bara sker.