Ungefär var femte person i Sverige upplever någon form av tandvårdsrädsla. Även om det idag är färre som undviker att gå till tandläkaren på grund av rädsla än på 60-talet innebär det lidande för varje individ som är drabbad. Men det finns bra hjälp att få och mycket att vinna på att komma över sin oro och rädsla.

Om du har tandvårdsrädsla är du långt ifrån ensam. Kanske har du undvikit att gå till tandläkaren under många år och det känns oerhört svårt att ens närma sig tanken på att ta sig till tandläkaren. Men även för de som har väldigt svår fobi finns bra behandlingsplaner.

En som brinner starkt för att alla ska kunna få bra tandläkarvård är Lisa Svensson, tandläkare och odontologie doktor. Hon betonar att tandvårdsrädsla är så vanligt att det utgör ett folkhälsoproblem.

Vad är de vanligaste orsakerna till tandvårdsrädsla?

– Det kan vara dålig erfarenhet av att gå till tandläkare både i form av att inte känna sig respekterad eller att själva behandlingen gett svår smärta, säger Lisa.

– Men det kan även handla om att man blivit fasthållen som barn, fått trauma från sjukvården eller bär med sig trauma från till exempel krig eller sexuellt våld.

Behandling

Att hjälpa de individer som lider av tandvårdsrädsla handlar om att se varje individ och behandla hela människan för att komma framåt. För att påbörja en behandling behövs först en remiss från tandvård, sjukvård eller egenremiss. Den behandling som visat bäst evidens är kognitiv beteendeterapi, KBT. Det finns ett särskilt tandvårdsstöd som bland annat innefattar behandling av tandvårdsfobi som innebär att man kan få KBT mot tandvårdsfobi till samma kostnad som sjukvård. För att få rätt till behandling krävs en inledande bedömning av tandläkare och psykolog/psykoterapeut eller psykiatriker. Om båda parter bedömer att individen lider av svår tandvårdsrädsla är man berättigad till KBT mot tandvårsfobi till sjukvårdstaxa. Den stora delen av behandlingen sker hos just psykolog eller psykoterapeut. Sedan tränar man sina färdigheter hos tandläkaren.

Vad är dina råd till de som inte går till tandläkaren på grund av rädsla?

– Om du är lite rädd så gå ändå till tandläkaren och berätta precis som du känner. Prata med vänner och bekanta för att få tips på en riktigt bra och lyhörd tandläkare, säger Lisa.

–Be om att tandläkaren berättar vad som kommer att hända och ställ alla frågor du har. Att få bättre koll över undersökningen kan lindra oron.

Kom även överens med tandläkaren om ett stopptecken för att möjliggöra att ta en paus om det blir för mycket. I stort sett alla behandlingar går att pausa.

För de som känner väldigt stor rädsla eller har en fobi finns väldigt bra hjälp att få via psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker och tandläkare. Av de som får behandling klarar 80 procent av vanlig tandvård efter avslutad terapi.

Lisa lyfter fram att många som fått vård för tandvårdsrädsla upplever positiva effekter även på andra områden i livet. Många som har andra fobier upplever att även det blir bättre. De känner ökad självkänsla och är mer sociala efter behandlingen.

Hur kan man hjälpa sitt barn som känner rädsla inför att gå till tandläkaren?

– Det viktiga är att inte undvika att gå till tandläkaren. Tvärtom är det bra att boka in besök lite oftare. Att gå dit och göra något litet för att skapa positiva situationer, säger Lisa.

– Är det stora behandlingar som ska göras kan det vara bra att barnet får lugnande medicin och ordentlig smärtlindring för att inte riskera att det blir en obehaglig upplevelse som kan orsaka större rädsla i framtiden.

Tandvårdsrädsla statistik

I Lisa Svenssons avhandling från år 2020 ingår en nationell intervjustudie som inkluderade 3500 slumpvist utvalda vuxna individer ur den generella befolkningen i Sverige. Andelen som uppgav någon grad av tandvårdsrädsla var 19 procent.

Hos 4,7 procent var tandvårdsrädslan svår, hos 4,5 procent måttlig och hos 9,8 procent låg. Övriga 80,9 procent sa sig inte ha någon tandvårdsrädsla alls. Andelen orädda var mer än dubbelt så stor som i en liknande studie från 1960-talet, då 38,5 procent uppgav att de inte hade tandvårdsrädsla.

Av dem som hade svår tandvårdsrädsla uppgav 85 procent att vardagslivet påverkades av problem från munnen eller tänderna. 78 procent angav hög smärtintensitet från samma område.

KÄLLA: gu.se

När och var ska jag söka vård?

Sök hjälp och stöd om du är mycket rädd eller har fobi för att få tandvård.

Kontakta någon av dessa:

• En tandvårdsmottagning där patienter med tandvårdsrädsla behandlas.

• En tandläkare eller tandhygienist som du har varit hos tidigare och som du litar på. Be om en remiss till en mottagning som erbjuder behandling mot tandvårdsrädsla.

• En vårdcentral. Be om en remiss till en mottagning som erbjuder behandling mot tandvårdsrädsla.

KÄLLA: 1177.se

text Kathlin Levin • foto © RSvitlana – stock.adobe.com och © lenets_tan – stock.adobe.com