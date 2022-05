- Annons -

Artros kan drabba flera olika leder i kroppen såsom fingrar, käke, höft, knä och axlar. En av de vanligaste ledsjukdomarna är höftledsartros. Smärta kring ljumsken uppkommer då vid rörelse och rörligheten försämras.

En som fått diagnosen höftledsartros är Cecilia Wiestål. Under flera år hade hon smärta i vänster höft till och från. Det blev värre då hon satt stilla men gick alltid över då hon rörde på sig. Sedan smög sig ökad stelhet och muskelkramper på, för att så småningom resultera i en alltmer konstant smärta.

– Jag var hela tiden aktiv, men märkte ändå att jag tappade i styrka och flexibilitet i höften, berättar Cecilia.

År 2019 ökade Cecilias problem. Hon fick ont i ländryggen och i psoas-muskulaturen, gick på många inflammationshämmande kurer och haltade rejält, trots målinriktad rehabiliteringsträning. Till sist hade hon svårt att sova ordentligt på grund av smärtan, hon kunde inte gå några längre sträckor och hela livskvaliteten påverkades negativt.

I april 2020 fick Cecilia sin diagnos och besvären blev mer och mer omfattande. Det diskuterades operation och den 28 december 2020 fick Cecilia en ny höftled.

– Jag var överlycklig efter operationen. Jag opererades privat på Capio Ortopediska Huset i Globen mitt under den brinnande pandemin när andra vågen härjade som värst. Så jag var mentalt förberedd på att den skulle kunna komma att ställas in,

Men allt gick smidigt och hon kände sig väl omhändertagen. Hon checkade in klockan 13 och redan efter ett dygn kunde hon med hjälp av kryckor ta sig till bilen och få skjuts hem av sin man.

Med hjälp av smärtlindring kunde hon dämpa smärtan så pass att hon nästan direkt kunde påbörja rehabiliteringen med ett särskilt program. Smärtan efter operationen beskriver Cecilia som överkomlig men hon var väldigt trött och sov mycket.

– Men jag var överlycklig över att ha blivit av med artrossmärtan, utbrister Cecilia.

Hur mår du nu?

– Jag mår väldigt bra. Det har nu gått en tid sedan min operation och jag känner mig näst intill återställd. Jag fick inga särskilda restriktioner av min ortoped efter återbesöket, annat än att undvika kontaktsporter.

– Min rörelseglädje har kommit åter och med den energin. Jag kan nu gå långa promenader utan stavar, simma, cykla, och vara aktiv på alla möjliga sätt.

– I somras gick jag uppför en brant skidbacke i fjällen och grät av lycka när jag nått toppen. Det kändes som ett kvitto på att all investerad tid i rehabiliteringsprocessen lönat sig, berättar Cecilia.

Vad har du för råd att ge till dem som precis fått sin diagnos?

– Mitt råd är att börja rehabiliteringsträna efter förmåga och att se över sin livsstil. Det är lätt att börja tröstäta och gå upp i vikt när man inte kan röra sig lika aktivt som förut.

– Ett enkelt sätt är till exempel att ladda ner en app med övningar eller att kontakta en fysioterapeut. Med fysisk aktivitet kan en operation skjutas på framtiden men vänta inte för länge med operation när du känner att din livskvalitet försämras kraftigt – till slut kommer andra delar av kroppen att belastas fel. Den tid du lägger ner på fysisk aktivitet innan operation har du igen efter operationen.

– Jag vill också säga att man bör skynda långsamt med rehabiliteringsträningen. Ha tålamod, det är lätt att bli ivrig och ta ut sig för mycket för snabbt.

Text Kathlin Levin • foto privat

Symtom på höftledsartros

Symtomen kommer smygande och går ofta i skov under flera år. Du kan under långa perioder känna dig helt fri från besvär och däremellan känna av begynnande symtom.

Till att börja med är det vanligt att du får ont när

du anstränger dig fysiskt:

Du får ont i ljumsken eller övre delen på låret.

Du får ont runt knäet och i underbenet eftersom smärtan ofta strålar ned från höften.

Med tiden ökar dina besvär.

Då kan du få följande symtom:

Du får ont i höften när du står eller går.

Du blir stelare i höften.

Du får tillfälligt ont när du börjar gå efter att ha suttit eller legat stilla, så kallad igångsättningssmärta.

Du får ont när du sitter eller ligger och benet är i vila. Det brukar komma först när du haft artros länge.

Du blir efterhand mer stel och värken tilltar om artrosen fortsätter att utvecklas. Det blir svårare att gå naturligt och så småningom kan du få ont också när du vilar och på natten. Du kan också få ont bak i ryggen eller runt knät och även ned i underbenet.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en fysioterapeut eller vårdcentralen om du misstänker att du har höftledsartros.

KÄLLA: 1177.se