Synen är ett av de sinnen vi är mest beroende av. Vi kommer alla att på något sätt märka av en försämrad synskärpa på nära håll med åldern. Det gäller att ta hand om sina ögon från ung ålder för att förebygga allvarligare ögonproblem.

I Sverige är det relativt vanligt att ha glasögon eller linser. Kanske tillhör du de som fick glasögon som barn och är van vid dem, eller så har du i vuxen ålder börjat upptäcka att armarna inte längre räcker till när du läser tidningen. Det finns många olika synfel och en bra optiker kan hjälpa dig så att vardagen fungerar väl igen. Rune Brautset har varit optiker i 27 år och är Sveriges första professor i optometri.

- Ge bort JUNIA som julklapp! -

Är det bra att göra ögonövningar regelbundet? Kan det förbättra synen?

– Det finns inga direkta övningar som jag kan rekommendera. Däremot är 20-20-20-regeln väldigt bra för att minska ögontrötthet: var 20:e minut, ta 20 sekunders paus och titta på något 20 fot (6 meter) bort, tipsar Rune.

Kan synen försämras om man inte använder glasögon trots att man egentligen behöver det?

– Generellt gäller att synen inte försämras av att man inte använder sina glasögon eller linser.

– Men närsynta barn i den ungefärliga åldern 8-15 år som ägnar mycket tid åt att se på nära håll, som att läsa böcker eller sitta vid en skärm, bör alltid ha på sina glasögon. Forskning har visat att unga blir mer närsynta av att inte använda sina glasögon eller linser, säger Rune.

VANLIGA ÖGONSJUKDOMAR

Grå starr, katarakt, är den vanligaste ögonsjukdomen och förr eller senare får de allra flesta katarakt. För att förhindra sjukdomen är det viktigt att skydda sig mot UVA- och UVB-strålar genom att bära solglasögon med 100 % UV-skydd. Är man drabbad finns idag operationer som ger bra syn efteråt.

Grön starr, glaukom, är en sjukdom där trycket i ögat är högre än vad ögat tål. Här pågår flera studier som bygger på att regelbundet intag av B-vitamin kan ha en skyddande effekt.

Åldersrelaterad makuladegeneration, AMD, är en sjukdom där näthinnans funktion försämras. Genom att skydda sina ögon mot UV-ljus kan man minska risken för att drabbas av sjukdomen.

Är ögonlaser något du rekommenderar och för vem i så fall?

– Många som behandlar sitt synfel genom att med laser ändra hornhinnans tjocklek och form blir nöjda efteråt, säger Rune.

– Men synskärpan blir ofta lite sämre efter en operation och man kan även få vissa andra störningar i synen. Själv skulle jag aldrig göra en sådan operation på mina ögon.

Orto-K nattlinser

Ortokeratologi, eller Orto-K, är en temporär och reversibel formändringsprocess av hornhinnans yttersta lager. Med reversibel menas att formändringen inte är bestående, utan att hornhinnan återgår till sin ursprungliga form om behandlingen avslutas.

Hur fungerar det?

Beroende på graden av närsynthet och/eller bärtiden med Orto-K-linserna, kommer en temporär bra synskärpa att kunna uppnås under den vakna delen av dagen utan att behöva använda vare sig kontaktlinser eller glasögon dagtid.

Orto-K-linserna används under natten, vid sömn, för att bevara den goda synskärpan under dagen.

Fördelarna med nattlinser

Avsikten med Orto-K-linserna är att inte behöva använda vare sig kontaktlinser eller glasögon under vaken tid, vilket kan passa sportutövare och personer som arbetar i smutsig eller dammig miljö eller i miljö med lösningsmedel.

Orto-K är en av få metoder som visat sig ha bromsande effekt på barns och ungdomars närsynthetsutveckling. I Sverige är det ännu relativt få optiker som behandlar med Orto-K. Det är betydligt mer förekommande i andra delar av Europa såsom i Tyskland.

text Kathlin Levin • foto privat

KÄLLA: synkliniken.se