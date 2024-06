- Annons -

Dietist Anna Ottosson har studerat de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023) som kom förra året och konstaterar att vi nu bör äta mer frukt och grönsaker. Anledningen är att de har så stor betydelse för vår hälsa.

– Rekommendationen är nu 500–800 gram per dag. Det är med rätta en rejäl höjning från fem knytnävsstora portioner om dagen som har varit rådet under många år. Så nu väljer man alltså att höja upp till 800 gram vilket innebär enkelt räknat åtta portioner grönsaker, frukt och bär per dag, skriver Anna Ottosson på sin instagram @annaottosson.

Så här enkelt räknar Anna:

1 näve broccoli = 1 portion

1 näve blåbär = 1 portion

1 äpple = 1 portion

Enkla tips från Anna:

Lägg ALLTID till grönsaker, frukt eller bär när du äter.

Fyll kyl och frys med grönt.

Bär i filen eller gröten till frukost. Bär i alla former är överlägset.

Drick en smoothie fullproppad med grönt som gör det busenkelt att komma upp i rekommendationerna.

KÄLLA: sasongensbasta.se

Foto © Tomo Jesenicnik | Dreamstime