Hej Jennie!

Jag läste i tidigare nummer från er och blev så inspirerad att komma igång med träningen. Åren har börjat att ta ut sin rätt efter skiftarbete inom vården. Min dröm är att fortsätta vara glad och pigg även som äldre. Har ni tips på hur jag kan börja?

Ps. Jag kan inte lägga så mycket pengar i månaden på dyra medlemsskap och utrustning.

/ Ingela från Göteborg

Hej Ingela!

Självklart ska vi försöka hjälpa dig att komma igång.

Det finns många anledningar till att börja träna och därför kan det vara ganska lätt många gånger att just – börja. Men det viktiga när vi börjar träna är att fortsätta, gärna livet ut. Vi vill hitta en rolig träningsform som passar din personlighet, din plånbok, tid och vardag så att det är hållbart i längden.

Fundera gärna över:

Vad har orsakat att du inte har börjat träna tidigare? Är det enbart på grund av att du känner att du inte har behövt eller har det varit tråkigt eller jobbigt de gånger du testat tidigare?

Gillar du att vara social eller vill du gärna ha egentid? Det kan påverka dina val av träningsform. En härlig promenad/joggingtur i naturen kan vara balsam för själen för en person medan ett socialt och svettigt danspass tillsammans med en stor grupp är guld för andra. Vad skulle du tycka om?

Din tid. Hur mycket vill och kan du träna varje vecka?

Träning är en investering för livet. Att träna och ta hand om din kropp kommer att ge dig glädje, energi, bättre sömn och förhoppningsvis ett skadefritt och längre liv!

Nu när du har funderat lite grann så kommer här massor med tips på träningsformer och hur du kan börja.

Gratis dans och träning online via Youtube

Det finns mängder (och då menar jag mängder!) med gratis träningspass på youtube.com

Surfa in på hemsidan, klicka i sökfältet och skriv engelska ord på den träningsformen du vill utföra. T.ex “dance workout”, “core workout”, “home workout” etc. Du tränar själv hemma framför TV/dator och sparar därför både transporttid och pengar för färdmedel.

Utegym

De flesta städer är utrustade med utomhusgym. Både gratis och härligt att träna utomhus i egen takt och tempo! Sök på nätet och kolla vilket utegym som är nära dig.

Billiga gymkedjor 24/7

Många gym har idag öppet 24h om dygnet. Dessa gym erbjuder oftast ingen gruppträning (alt. att det är ett smalare utbud) och är en av anledningarna till varför de kan erbjuda en månadskostnad mellan 99 –199:- per månad. Perfekt om du vill bygga och stabilisera upp kroppen genom bland annat styrketräning.

Simhallen

Vi ska inte underskatta vikten av att använda simning som en motionsform. Dessutom är det skonsamt för leder så har du ont efter många lyft i vården kan simning vara extra skönt att börja med! Alla simhallar har olika priser men de kommunala brukar ha ett bra pris på klippkort/säsongskort. Ring stadens simhall nära dig för exakt information.



Jogging

Du behöver investera i ett par bra, ergonomiska löparskor. Därefter är det bara att klä dig i bekväma kläder och ta dina första löpsteg! Det kan gå snabbt, sakta, du kan lunka eller varför inte varva mellan löpsteg och promenadsteg? Du bestämmer takten! Njut av din omgivning. Se upp mot himlen och andas in frisk luft. Perfekt sätt att både träna och rensa tankarna.

Uteträning med Friskis och Svettis

Föreningen Friskis och Svettis har utomhusträning runt om i landet. Klicka dig in på adressen på webben: www.friskissvettis.se/Traning/Tranaute