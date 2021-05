- Annons -

Hej Jennie!

Förra året såg jag ett tv-program där de åt strikt och tränade väldigt mycket. För mig är det en främmande värld men jag har alltid velat utföra en svensk klassiker! Något som känns långt borta idag, men jag blev inspirerad när jag såg att även en människa som inte tränar kan bli vältränad relativt snabbt. Vad ska jag tänka på om jag ska satsa på att utföra klassikern inom ett år?

Tack för din hjälp och tack till alla er på Junia. En glädje i postlådan!

Mvh Maggan, Norrköping

Hej Maggan!

Vad roligt att du gillar Junia, en fin uppmuntran för alla i redaktionen.

Jag blir så otroligt glad för att just du skriver. Ämnet är väldigt relevant i tiden och jag tror att det är många som bär på samma dröm som du, men de vet inte hur. När vi inte vet hur, så känns det ouppnåeligt och då kan det lätt kännas hopplöst vilket gör att vi lägger tillbaka drömmen långt bak i hjärnbalken.

Låt mig dra en jämförelse. När vi ska renovera ett badrum behöver vi först och främst beräkna kostnaden. Beräkna kostnaden i form av tid, pengar, material, vår ork med mera. Det är ett enormt stort projekt! Det krävs mer än en pensel och två färghinkar under en helg. Det är ett långsiktigt projekt som tar tid och energi. Något du gör idag, måste du lägga åt sidan för att få tid med just renoveringen.

Detsamma gäller när det kommer till träning, och speciellt när vi ska utföra ett större lopp eller en aktivitet som innebär sånt vi inte alls är vana vid. Det är helt fantastiskt att vilja komma igång med träningen och röra på sig, men är vi beredda på kostnaden? Ofta tror jag det är en stor anledning till varför så många börjar träna, men sedan slutar av olika anledningar inom 2-3 månader och efter ett halvår börjar tränar igen då de hunnit glömma bort varför de slutade. Och sedan går det runt runt…

Anledningen till varför du vill börja träna och utföra en svensk klassiker spelar inte så stor roll bara du är beredd på arbetet det krävs för att komma dit. Däremot är mitt motto att allt vi gör skall göras med kärlek! Så kärleken till dig själv bör genomsyra din stora utmaning som ligger framför. När vi gör något i kärlek så blir det alltid bra. Kärlek är inte krävande, energitagande och kvävande, utan den ger energi, hopp, tålamod och glädje!

Det finns absolut dagar när både badrumsrenovering och träning inför ett stort lopp kan kännas överväldigande och vi helst vill dra täcket över huvudet, men då ska det vara dagsformen som säger det, inte grundkänslan som är där varje dag.

För att uppnå specifika resultat krävs det att vi är noga med vår kost, träning och återhämtning. Det finns flera olika träningsprogram där ute i tv och media, där vi får se människor ligga på stort kaloriunderskott för att gå ned i vikt, eller att gå från soffan till att klara av en extremsport. Och ofta tränar de flera timmar om dagen för att nå just den specifika utmaningen.

Det vi ska komma ihåg här är att de ofta har ett stort läkarteam i produktionen, de blir coachade av professionella tränare och bevakas i allt de gör. Allt ifrån maten de äter till vilan de ger sin kropp. Det har vi tyvärr inte hemma. Det kan bli rent ut sagt farligt om vi ger oss in i en för stor fysisk utmaning om vi inte har koll på grunderna. Hur mycket näring, energi och vila behöver min kropp för att orka träna x antal timmar per vecka inför min utmaning?

När är värken i låren träningsvärk eller en skada? Just därför är det så viktigt att ta hjälp. Kanske behöver du gå till läkaren och kolla upp gamla skador innan du sätter igång och tränar? Och definitivt anlita en coach som är utbildad för att se till att du får din näring, din vila och alla dina träningstimmar för att ge din kropp de bästa förutsättningarna för att klara av en svensk klassiker!

Det finns många utbildade träningsprofiler som påstår att gemene man inte kan träna för mycket, medan vissa påstår att man visst kan träna för mycket och att det skadar kroppen. Om vi ser till svenska Folkhälsomyndigheten lutar de sig mot WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet från 2010. I dessa rekommendationer ska en vuxen träna minst 150 minuter i veckan, gärna fördelade över tid men minst 10 minuter per gång. Träningen ska höja pulsen måttligt eller med hög intensitet. Och även om vi gör detta men sitter still resterande timmar, så försämrar det vår hälsa. Den forskning som WHO åberopar säger att om vi tränar måttligt/hårt några timmar i veckan men är stillasittande resterande tid så främjar det ohälsa. Av det kan vi dra slutsatsen att det vi vet just nu är att människokroppen är gjord för att röra på sig lite hela tiden. Ibland arbeta intensivt och sedan komma ned i lågintensiv rörelse igen, dock inte sitta helt still timme efter timme. Tyvärr, med de arbeten som finns idag, är vi väldigt många som sitter still stora delar av dygnet framför en dator men tränar ganska hårt 1 timme om dagen.

Varför tar jag upp det? Jo, därför att träna och uppnå fysisk status för en svensk klassiker överstiger den träningsmängd vi behöver för att uppnå hälsa. Med det sagt anser jag personligen att det inte är något dåligt med att träna inför och utföra en svensk klassiker, snarare tvärtom! Dock finns det något som både nybörjare och vana motionärer ibland kan glömma bort, nämligen att det krävs mindre mängd träning och mer lågintensiv rörelse över tid för hälsans skull. Så när du planerar din resa från soffan till en svensk klassiker så tänk även på hur du ska gå vidare när du uppnått ditt mål, eftersom du berättar nu att du idag inte lever med träningen som ett regelbundet inslag i ditt liv. Hur kan denna utmaning få dig att hålla i en lagom och framför allt rolig träningsform i framtiden?

Jag både hoppas och tror att du kommer lyckas med en svensk klassiker och fortsätta med en hälsosam livsstil efter din utmaning. Genom att vara sann och kärleksfull samt våga beräkna kostnaden och prioritera om i ditt liv så kommer du klara det!

En guide för dig som vill börja en hälsoutmaning

1. Beräkna kostnaden.

Har du råd att investera den tid som träningen kommer att kräva? Är ditt svar nej men du är villig att prioritera träningen så gå på din magkänsla och kör på!

2. Ta hjälp av en professionell tränare.

Att anlita en professionell tränare är inte så dyrt som man kan tro. Att veta att en kunnig person hjälper dig med mat, träning och återhämtning är guld värt som nybörjare för att undvika skador, överträning, problematik med kost etc.

3. Kärleken till dig själv kommer speglas i dina handlingar.

Glöm inte att du är lika värdefull och älskad oavsett om du slutför ditt mål eller ej. Ditt värde sitter inte i dina prestationer.

4. Kosten är livsviktig.

Är man inte utbildad inom kost är det lätt att äta för mycket energi men för lite näring i förhållande till vad kroppen behöver. Att ta hjälp av en dietist eller annan kunnig är att rekommendera!

5. Investera i bra utrustning.

Ska du springa långt, cykla mycket och simma ännu mer, ja då behövs bra utrustning! Dock behöver bra utrustning inte innebära dyr. Det finns säkert vänner eller bekanta som känner någon som har en tävlingscykel stående. Löparskor är att föredra nya som är anpassade just för ditt löpsteg och fotvalv. Men mycket kan införskaffas begagnat och i bra skick för en billigare peng!

6. Var vaksam på kroppens signaler.

Som peppad nybörjare (speciellt om vi har tävlingsinstinkt i oss) kan det vara lätt att pressa på lite hårdare än vad vår tränare sagt. Men våga lyssna in kroppen så att du inte skadar dig.

7. Tala ut högt vad du ska göra.

Att låta sin hjärna höra vad du håller på att förbereda dig för, är ett bra sätt att mentalt förbereda sig. Samtidigt får dina nära och kära höra vad du ska göra och bli involverade i din resa. Det kommer vara tufft så du kommer att bli uppmuntrad av stödet från vänner och familj. Det är guld värt!

Källor: https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/

http://www.folkhalsomyndigheten.se

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/intensiv-traning-skadligt-for-motionarer