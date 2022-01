- Annons -

Hej Jennie!

Jag heter Malin och har tre barn. Ofta har jag problem med att få barnen att vilja röra på sig. Det blir lätt mycket skärmar under vardagarna pga. heltidsarbeten, vardagssysslor med mera. Hur får jag dem att röra på sig mer? Tar tacksamt emot idéer.

/Malin från Malmö

Hej Malin!

Jag tackar hjärtligast för din fråga. Detta är så viktigt och något som de flesta föräldrar kämpar med på olika sätt. Vi vinner mycket på att genomföra fysiska aktiviteter tillsammans med barnen. Kravlöst (väldigt viktigt!), med ett öppet sinne och att som förälder säga mer ja än nej. Det räcker med en vardagskväll eller en förmiddag/eftermiddag under helgen per vecka. Planera in en tid som passar er alla och som får bli er tid. Fri från skärmar, jobb, sysslor och ”jag ska bara”-moment.

Låt barnen testa olika aktiviteter såsom fotboll, bandy, dans, simning. Låt dem gå en termin och faller inte sporten dem i smaken kan ni alltid pröva en ny nästa termin. Uppmuntra barnen och ge förslag på sporter, visa filmer, bilder, besök idrottshallar, men låt barnen bestämma själva. De behöver få känna att de har valt och inte vi vuxna.

Tips på aktiviteter att göra tillsammans:

Cykla

Väldigt enkelt. Om ni alla har var sin cykel och kan vistas i trafiken, ja då behövs det inte mer ansträngning än så. Om barnen är äldre, planera cykelturen tillsammans, kanske vill ni stanna till som delmål hos vänner eller släkt? Ett alternativ är också att mindre barn kan cykla och du som vuxen joggar bredvid.

Bygg er egen hinderbana i trädgården

Använd en skottkärra, bollar, utemöbler, stenar, hopprep, ja lite av allt möjligt som ni hittar därhemma. Hoppa över, kryp under, dra skottkärran med varandra i, hoppa högt, runda huset – endast fantasin sätter gränser! Här brukar barnen komma till liv och komma på alla möjliga moment till hinderbanan.

Lekland/Hoppark/Badhus

I de flesta städer finns en eller flera av dessa aktiviteter. Dessvärre dyra, men roliga utflykter som kan utföras tillsammans oavsett åldrar och som kommer att ge både fysisk aktivitet och glädje i relationerna.

Barngympa

Gymkedjor av olika slag har ofta barngympa. Googla din stad och barngympa så kommer alternativ upp. Anmäl er gärna till en gympa där du som förälder också deltar, så roligt och fysiskt utmanande för både stor och liten.

Danstävling i vardagsrummet

Så enkelt. Kanske är det svårt att få med tonåringen, men alla yngre kommer hoppa utav glädje! Här gäller det att sätta på musik på högsta volym och sedan lämnar vi vuxna alla hämningar i hallen, för i vardagsrummet är det dansglädje och party som gäller! Ni kommer märka hur snabbt man blir svettig av att dansa …

Gymma tillsammans

Många gym tar emot barn från 12 år och uppåt i sällskap med målsman. Är du som vuxen inte bevandrad i gymvärlden? Inga problem! Det finns fantastiska gymvärdar som visar er runt och det är något fint att utforska denna värld tillsammans med ditt barn.

Analoga eller digitala aktivitetsspel

Idag finns det fantastiska aktivitetsspel för alla åldrar, smak och tycke! Både analogt och digitalt. Som vuxen kan det vara smart att investera i några aktivitetsspel som barnen både kan spela själva och tillsammans med er vuxna.

Exempel på analoga: Twister (klassiker!), Bamse-spel, Pippi Tjolahopp-spelet, BS Moves, Dansmatta

Exempel på digitala: Dansmatta, Ring Fit adventure Nintendo, Just Dance, Nintendo Fitness boxning, Zumba, Wii Fit Plus

Stort lycka till!