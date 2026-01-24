Hur kan jag få balans i träningen?

På sommaren och särskilt semestern rör jag mig mycket. Det är vandringar, cykling, simning och kanske ibland till och med löpning. När sommaren är över, kvällarna blir mörkare och jobbet tar sin tid, då är det svårt att hinna med lika mycket rörelse som på sommaren. Jag älskar att vara ute och tänker inte krypa in på något gym. Hur ska jag göra för att få balans på detta? Eller är det så att jag får acceptera att under sommaren kan jag få till mera träning och resten av året får jag underhålla det så gott det går?

Hälsningar Annika

Hej!

Stort tack för din fråga, Annika.

- Prenumerera på JUNIA! -

Jag tror att många kan känna igen sig i din sits, precis som att många känner igen sig i att det kan vara svårare på sommaren att röra på sig i och med rubbade rutiner, mer festmåltider, resor m.m. Alla människor har olika behov, vardagen ser olika ut, vi gillar olika saker och så vidare.

Som uppvuxen i Västernorrland har jag fått höra hela min uppväxt att ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. Och i 99 procent av fallen så stämmer det. Naturen är lika fantastisk sommar som vinter! Löven och daggen om hösten, snökristaller och solens reflektion i snön om vintern – det är helt unikt och alldeles underbart när vi tar oss ut. Det är absolut jobbigare att göra sig redo för en promenad/löprunda på vintern. Det ska kläs på, vi ska ha speciella skor, reflexvästar, pannlampor och så vidare. Men det är så värt det. Det du får uppleva där ute, den friska luften, den skiftande naturen är bara wow!

Jag gillar hösten mer än sommaren rent generellt, men ändå kan även jag känna ett motstånd att snöra på mig trailskorna och ta mig an en löprunda i höstmörkret. För det är mörkt, kallt och ja, kanske till och med en liten känsla av ensamt? Men när jag väl kommer ut, förundras jag mer av hur häftig naturen är jämfört med på sommaren. Det ger mig mer energi att ge mig ut under vinterhalvåret än vad det gör sommartid. Kanske för att vi behöver det extra mycket just då? Kroppen vet liksom om det.

Jag vet inte hur du jobbar eller lever i din vardag, men jag tycker inte att du ska acceptera att du rör på dig mindre under vinterhalvåret bara för att du inte vill trängas i ett gym. Däremot vill jag att du accepterar att din rörelse ser annorlunda ut sommartid jämfört med vintertid. Och det är okej! Vår träning måste inte se likadan ut hela tiden. Men du har ett ansvar gentemot dig själv att hålla igång kroppen och på så vis förebygga skador och sjukdom samt öka ditt välbefinnande.

Kanske behöver du jobba på att ”bara göra det”. Gå bara ut på den där promenaden klockan 19 en onsdagskväll även om du är trött efter arbetet. Mental trötthet botas bäst av fysisk rörelse. Mental trötthet kan vi inte bara vila bort.

Fundera även på hur du kan ta din sommarrörelse in i vinterhalvåret. Om du inte kan göra som du brukar, kan du ta aktiviteterna och placera dem någon annanstans? Till exempel om du simmar utomhus på sommaren, kan du tänka dig att en gång i veckan besöka simhallen och simma 30 minuter? Kan vandringslederna på sommaren bli längre promenader i ett plogat elljusspår vintertid? Kan sommarens cykling utomhus bli spinningpass hemma? Det kanske är värt att investera i en spinningcykel att använda hemma om det ger dig två pass i veckan vintertid? Och kan det kanske vara så att du behöver finna en ny aktivitet vintertid? Det kan vara längdskidor, stavgång eller varför inte prova på en danskurs?

Acceptansen sitter inte i att ge upp vintertid utan att våga applicera det du redan gillar i en annan kontext. Ja det är obekvämt. Speciellt när man vill vara ute och kanske inte träffa så mycket folk. Men det är i det obekväma som vi växer.

Sluta inte att röra på dig, men våga göra det på nya sätt!

Mvh Jennie

© Chernetskaya | Dreamstime