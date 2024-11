- Annons -

Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med en fråga jag har funderat på under en längre tid. Den lyder: Måste man verkligen gå minst 10000 steg per dag för att få god hälsa? Jag och min man är pensionärer så det är viktigt för oss att göra det vi kan för att få leva länge med barn och barnbarn. Tack för er tidning! Den gör mig gott.

/ Inga-Lill från Lund

Hej kära Inga-Lill,

Vad roligt att du tog mod till dig att skriva till oss och fråga! Jag förstår att du är förvirrad när det gäller detta. Det finns många olika artiklar och studieresultat gällande frågan där ute med olika svar.

Men det svar jag ger dig är:

Det beror på. För hur vi lever innan vi börjar öka våra antal steg ger bäst hälsoresultat. Vilket inte är konstigt med tanke på att ju mer otränade vi är från början desto mer har vi att vinna!

Därför är det lätt hänt idag, när vi får så mycket information dagligen, att misstolka nya studier som kommer. Den senaste studien som visade att vi bör gå minst 15000 steg per dag såg till viktnedgång och hjärt- och kärlsjukdomar, men vad var målet för studien hos dem som säger att det räcker med endast 5-6000 steg?

Alla vi är olika! Vilket innebär att även om du och jag Inga-Lill skulle gå, låt oss säga 12000 steg per dag, så skulle resultatet förmodligen bli olika. Förmodligen äter vi olika livsmedel, vi rör oss under olika tider på dagen, olika långa stunder, vi har olika fördelning av muskelmassa, vi sover olika mycket etcetera. Det är så mycket i vår vardag som påverkar. Vår kost påverkar hälsan väldigt mycket. Även vårt DNA styr här. Därför ska vi ta rekommendationer gällande steg per dag med en nypa salt tycker jag!

Frågorna du och din man bör ställa er är:

Hur mår vi?

Är vi ute i den friska luften varje dag?

Äter vi enligt Livsmedelsverkets rekommendation när det gäller grönsaker, proteiner och kolhydrater etcetera?

Orkar vi leka med barnbarnen?

Sover vi tillräckligt eller är vi ofta trötta dagtid?

Först när ni har tänkt igenom ovanstående punkter kan det vara klokt att se över antal steg per dag. Det kan ni göra genom en app på mobilen, en smartwatch eller en gammal hederlig stegräknare i byxlinningen.

Det är av stor vikt att vi faktiskt promenerar varje dag och använder vår kropp, den är skapad för det!

Min rekommendation är att ni håller koll på era steg endast i perioder, till exempel under två veckor per kvartal eller liknande. Skapa er en vardagsrutin genom promenader, lek med barnbarn, trädgårdsarbete, träning på exempelvis gym och annat som får er att gå mellan 6-12000 steg per dag. Och blir det mer eller mindre någon dag, vad gör det egentligen?

Som man brukar säga så är det inte mellan jul och nyår vi lägger på oss, det är mellan nyår och jul!

All glädje till er och era aktiva dagar tillsammans!

Jennie

Foto: © Robert Kneschke | Dreamstime