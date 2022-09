- Annons -

Hej Jennie!

Kan ni tipsa om hur jag ska få in mer fysisk rörelse i vardagen? Jag har ett stillasittande arbete dagtid och åker alltid bil mellan arbete, hämtning på förskolan, storhandling och alla måsten i vardagen. Jag tränar 1–3 ggr i veckan, ganska hårda pass, men vad jag förstått så ökar risken för cancer och olika folksjukdomar på grund av att vi sitter stilla många timmar varje dag, även om vi tränar en timme på kvällen till exempel. Det ger mig dåligt samvete då jag vill vara hälsosam och ta hand om min kropp …

/Marie från Bromma

Hej!

Det stämmer Marie. Forskningen säger att kroppen håller sig mer frisk när vi rör på oss lite och ofta under dagarna, även om vi tränar högintensiv träning regelbundet. Vi kan tänka att det är två olika konton som måste fyllas på under dagarna för att inte gå minus. Ett konto för lågintensiv rörelse och ett för högintensiv rörelse. Våra träningstimmar inne på gymmet, i simbassängen eller ute i joggingspåret läggs in på det högintensiva kontot, medan det lågintensiva kontot innehåller promenader, trädgårdsarbete, städning, gå ärenden på stan med mera. De flesta vardagliga ting där vi rör på oss blir vi inte svettiga eller andfådda av. Och just den typen av rörelse är så viktig för att förhindra många typer av sjukdomar, precis som du skriver. Som tur är finns det en massa tips och knep för att få in mer rörelse i vardagen trots många timmar vid skrivbordet. Du kan testa:

Maila inte kollegan på plats! Gå över till din kollega när du behöver hjälp.

Gå alltid ut till huvudentrén och ta en nypa luft under de korta förmiddags- och eftermiddagspauserna.

Gå alltid förbi pentryt för ett glas vatten när du varit på toaletten, hälsat på kollegan, hämtat papper vid skrivaren, eller av någon annan anledning lämnat ditt skrivbord. På så sätt får du alltid in mer rörelse och blir även piggare då du får i dig tillräckligt med vätska under dagen.

Bli påmind av tekniken! Jag vet att vissa företag har olika program som är designade för att påminna personalen om att röra på sig vid skrivbordet. Om så inte är fallet på ditt företag så finns det en app som heter Smygträning. Det är en enkel och smart app som har 25 olika övningar som vi kan utföra sittandes.

Du kommer att stärka muskler, öka blodcirkulationen och ge din kropp de bästa förutsättningarna för lågintensiv rörelse under dagarna med stillasittande timmar.

Promenadmöten. Vissa möten kräver inte skärmar, papper eller andra komplement. Det enda som krävs är två personer som samtalar med varandra. Utnyttja dessa möten och ta en promenad tillsammans, samtidigt som ni pratar om det ni behöver få gjort.

Gör 10 armhävningar mot skrivbordet varje gång du kommer till eller ska åka från kontoret. Det kan såklart vara utmanande för stressade småbarnsföräldrar, men bättre några gånger i veckan än inga alls.

Be din arbetsgivare köpa in balansplattor att stå på vid skrivbordet. Hoppas du kan få användning för några av dessa tips för en rörligare vardag!

Allt gott,

Jennie