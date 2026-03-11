SVERIGE FRAMHÅLLS OFTA som världens bästa land att vara kvinna i. Trots detta har det under hela 2000-talet skett en gradvis ökning av andelen personer som rapporterar sämre psykisk hälsa och som får vård för psykiatriska tillstånd. Mest uttalat gäller detta kvinnor i reproduktiv ålder. Det är också den ålder då kvinnor yrkesutbildar sig, bildar familj, etablerar sig på arbetsmarknaden och tar ett stort ansvar som samhällsbärare. Med andra ord är det en period i livet fylld av förhoppningar, förväntningar och omvälvande upplevelser, men också en krävande och utmanande period.

Hur påverkar hormoner kvinnors psykiska hälsa? Vilka psykiska sjukdomar drabbar oftare kvinnor? Vad händer på väg in i klimakteriet? Hur påverkas den psykiska hälsan av graviditet, ofrivillig barnlöshet eller missfall? Fungerar kvinnors hjärtan annorlunda?

Boken “Kvinnors psykiska hälsa” ger kunskap, förståelse och kännedom om vanliga tillstånd av ohälsa som kan drabba kvinnor och om möjligheten att återfå och behålla funktion och hälsa. Författarna Lisa Ekselius, Agneta Skoog Svanberg och Gunilla Sydsjö beskriver också tillstånd där kvinnor är överrepresenterade, som utmattningsproblematik och långvarig smärta, liksom hur cancerbehandling påverkar kvinnor. Även kvinnors livsvillkor blir belysta i kapitel om arbete, våldsutsatthet och migration.

Boken, som är skriven i samverkan med forskningscentrumet WOMHER, riktar sig i första hand till dig som i ditt yrke möter kvinnor som söker vård, stöd eller skydd men är också en viktig bok för alla kvinnor som vill veta mer om sin hälsa.

Läs mer på uu.se/centrum/womher

Foto: © Yuri Arcurs | Dreamstime