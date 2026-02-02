Att skifta till att göra andra aktiviteter efter arbetsdagens slut eller efter en prestation är viktigt. Men forskningen visar att mikroåterhämtning medan du jobbar funkar överraskande bra, både för att minska stress och för att prestera bättre. Ta korta pauser, tio minuter ett par gånger på förmiddagen och ett par på eftermiddagen, då du kopplar bort från det du jobbar med och växlar till att göra något annat. Gå en kort promenad, bläddra i en tidning, drick en kopp kaffe eller ring en kompis. Återigen är det viktigt att andra resurser får ta vid. Sitter du framför datorn och jobbar är slösurfning sannolikt inte medicinen. Spenderar du hela dagen i möten är det kanske precis vad du behöver.

Någons återhämtning är någon annans stress. Att basta tycker många är skönt, andra får dödsångest. Lägg kraft på det du tycker eller tror är bäst för just dig. Med det sagt, här är några saker som forskningen har visat är hjälpsamt för många.

Rör på dig

Träning och motion är bra för mycket, så även vid stress. De som är vältränade och har god kondition tycks faktiskt återhämta sig snabbare från de negativa effekterna av stressen.

- Prenumerera på JUNIA! -

Kompisar

Samma sak här, att hänga med människor vi gillar och som gillar oss är bra på så många sätt. Det ger oss nyktra perspektiv, stödet och peppen vi ofta har svårt att ge oss själva och hjälper oss att komma ut ur vårt huvud för en stund.

Natur och grönska

Alltmer forskning pekar på det välgörande med att vistas i naturen eller i grönområden. Även minimala doser, som att titta ut över en skog eller att höra ljudet av vatten och fåglar, tycks ha god effekt.

Musik

Musik verkar hjälpa många att må bra. Studier pekar på att det ger känslor av avslappning för den som är stressad.

Beröring

Studier visar att beröring och fysisk närhet får oss att må bra och kan minska nivåerna av stresshormonet kortisol. Snåla inte med kramarna!

KÄLLA: Boken Tvärtom – 7 strategier för mindre stress, oro, ångest, nedstämdhet, självkritik och bättre sömn och relationer

Foto: © Svitlana Kuchina – Dreamstime.com