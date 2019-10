Tillhör du gruppen av människor som är ganska lagom? Är du en av dem som använder sin telefon till sms, Facebook, Instagram och för att söka efter saker på nätet? Du kanske känner att det inte är mer än så. Lek med tanken att de flesta av oss använder vår telefon i snitt två timmar per dag, vilket jag tror är i underkant eftersom undersökningar faktiskt visar att snittanvändaren använder mobilen i cirka 145 minuter per dag uppdelat på 76 sessioner.

Två timmar per dag blir 14 timmar per vecka, vilket nästan är två hela arbetsdagar.

På en månad har vi använt vår telefon i 56 timmar vilket blir sju arbetsdagar och under ett år får vi ihop 84 arbetsdagar som vi använder vår telefon. Det motsvarar 12 arbetsveckor per år. Det här är timmar, dagar, veckor och månader som vi skulle kunna använda till att röra på oss mer, studera något intressant, skapa idéer, utveckla vår hobby eller att umgås med nära och kära som är så viktigt för vårt välmående.

Visste du att…

… med hjälp av appen Moment kan du enkelt hålla koll på din mobiltid? De har dessutom sammanställt statistik och kommit fram till att deras användare är aktiva i mobilen i snitt fyra timmar om dagen!

KÄLLA: Boken Smygträna