Utmattningssyndrom orsakas av långvarig stress eller stora påfrestningar utan möjlighet till tillräcklig tid för återhämtning. Och de stressrelaterade sjukskrivningarna ökar och utgör cirka 40 procent av alla pågående sjukfall. Men det går att förebygga. Och det går att bli frisk.

Emma Holmgren har liksom tusentals andra varit sjukskriven på grund av stress. Innan hon blev sjuk var hon totalt orädd. Hon kände att hon fungerade i alla situationer och tog sig gärna an utmaningar.

– En sådan var när jag sökte jobb som enhetschef inom äldreomsorgen innan jag var klar med mina studier i vårdledarskap. Min erfarenhet från vården var som undersköterska, men jag var övertygad om att jag skulle vara på rätt plats som enhetschef för att kunna bidra till ökad livskvalité för de äldre, berättar Emma.

Samma dag som Emma varit på intervju blev hon erbjuden jobbet. Och hon älskade sitt arbete! Men arbetet i kombination med studierna ledde till att Emma blev sjuk i utmattningssyndrom.

Under tiden som sjuk föddes tanken hos Emma att göra något annat och hon lämnade jobbet som enhetschef, startade bokförlaget Parus och skrev boken Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom. Hennes bok kom ut för sju år sedan och än idag har Emma enstaka symtom kvar men väljer ändå att kalla sig frisk.

– Frisk men lite kantstött. Så som det är att vara människa, säger Emma.

Nu har hon släppt den fristående uppföljaren. Våga leva igen – efter utmattningssyndrom är en hoppfull bok om trygghet, mod och ny energi. Emma vill ge hopp åt dem som är mitt inne i en sjukdomsperiod.

Hur beskriver du dig själv idag?

– Jag ser fortfarande hoppfullt på tillvaron och tänker att nästan allt är möjligt, kanske är det därför det har fungerat så fint att starta eget bokförlag med fokus på stressrelaterad och psykisk ohälsa, säger Emma

– Jag är fortfarande stark, men också mycket mera skör. Jag har fått känna på hur det är att verkligen vara rädd. Rädd för alla konstiga symtom i kroppen, rädd för ångesten, att tappa kontrollen och inte känna igen sig själv, rädd för att inte fungera i min tillvaro och rädd för att dö.

Emma beskriver hur hon idag har ett helt annat lugn än hon hade före utmattningen och att hon fått lära sig bromsa sig själv även när saker och ting känns väldigt roliga.

– Jag är jättebra på att andas och ta mig tid att vila. Jag har också landat i mitt behov av att vara ganska mycket själv, säger Emma.

Den viktigaste lärdomen

– Att man kan bli sjuk av stress även när man tycker sig ha en väldigt givande och rolig tillvaro är något av det viktigaste Emma lärt sig under sin sjukdomstid. Både kroppen och hjärnan behöver vila.

– Att inte trycka bort och stänga in känslor på bekostnad av sin hälsa, jag tror att de då istället visar sig som ångest.

– Det är okej att vara sårbar, säger Emma.

– Att ångest inte är farligt och snabbt klingar av om man vågar stanna i känslan, var också en viktig lärdom för att blir fri från den fruktansvärt kämpiga ångestperiod som kom i samband med utmattningen. Jag har blivit än mer lyhörd för min magkänsla och kommer aldrig mer släppa min egen återhämtning.

Vad har du för råd att ge till dem som precis blivit sjukskrivna för utmattningssyndrom?

– Du kan inte skynda dig att bli frisk och i ett tidigt skede ska du ge dig själv tid att bara vara och vila mycket. De bitar som kan hjälpa dig att läka, så som avslappning och fysisk aktivitet, kan du ta tag i lite längre fram. När du kommer till det skedet att du kan vara fysiskt aktiv är det bra om du börjar under din lägsta-nivå.

– Tacka inte ja till saker för andras skull utan lyssna noga på din magkänsla. Om du varvar upp i samma stund som du skriver in något i kalendern har du sannolikt valt fel, ifall det är något du hade kunnat välja bort. Försök att ha varannan dag helt tom. Sänk kraven hemma och var snäll mot dig själv, säger Emma.

– Att ha utmattningssyndrom är en livskris. Det är först när du kan acceptera och landa i att just du blivit sjuk av stress som du kan börja läka. Jag skulle också vilja skicka med att de symtom som visar sig i kroppen ofta har en naturlig förklaring som är kopplad till stress, även om de kan kännas skrämmande.

Vi lever i ett samhälle där prestation och ett snabbt tempo hyllas. Hur har din resa mot att acceptera ett annat slags liv sett ut?

– Att jag kunde välja ett liv som egenföretagare är en stor del i att det fungerar för mig att lyssna mer på kroppen. Jag har möjlighet att sova middag de dagar jag behöver och jag kan anpassa min arbetsdag utifrån dagsform. Jag arbetar heltid men utifrån mina egna behov, berättar Emma.

– Jag är fortfarande snabb i det jag gör, det ligger i min person, men kan också ta det lugnt på ett helt annat sätt än tidigare. Jag kan undra ibland hur det hade varit att vara anställd igen, men jag tror att det finns möjligheter att hitta återhämtning även där om man förstår att även de små pauserna och några djupa andetag kan göra stor skillnad.

Emma om högkänslighet

I sin senaste bok beskriver Emma hur hon genom att förstå att hon är högkänslig hittade ytterligare bitar i att bli frisk.

– Det har gett mig en större förståelse för mig själv. Den ensamhet som jag ibland kunde känna kan jag nu i stället se som självvald, ett behov jag har. Det har också gjort att jag inte kopplar ihop allt med utmattningen, jag behöver fortfarande vila från intryck men det är en del av mig och det har jag landat i,

säger Emma.

Emma om husdjur

Emma förlorade tre katter efter varandra under de två första åren som sjuk vilken var otroligt tungt för henne. Idag har Emma två brittiska korthårskatter och en amerikansk cockerspaniel.

– Att se katterna vila är avslappnande och min hund ger väldigt mycket närhet. Hon påminner mig också om de så viktiga pauserna och jag får mycket naturlig rörelse i min vardag när vi går ut tillsammans. En månad efter att jag skaffade henne hade min stressade vilopuls gått ner med nästan 20 slag per minut.

Text Kathlin Levin • foto privat