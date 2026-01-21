Steg 1. Rengör dina frön

Rengöringen gör att dina frön blir finare och håller längre.

Steg 2. Blötlägg dina frön

Frön får bara en chans att gro och genom att lägga dem i blöt ger vi dem förutsättningarna att lyckas. Vi ”aktiverar” fröna. Blötlägg dina frön 8-12 timmar.

Steg 3. Skölj dina frön och groddar

Fyll din odlingsburk med kallt vatten och skaka runt burken så fröna/groddarna kommer i rörelse. Häll ut allt vatten. Upprepa 1-2 gånger.

Ställ tillbaka odlingsburken med hålen neråt så allt vatten kan rinna av. Försök att alltid låta fröna/groddarna suga åt sig allt vatten mellan varje bevattning. En del frön gror direkt, andra kan behöva vattnas 1-2 dagar. Innan fröna har börjat gro är det viktigt att de inte står helt torra.

Steg 4. Skörd och förvaring

Skörda groddarna efter 2-4 dagar. Förvara dem torrt i kylskåp i sluten förpackning.

Källa: www.sproutly.se

