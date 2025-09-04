Det är en stor fördel att planera in tid för återhämtning, både på jobbet och fritiden. Vi är ofta bra på att planera in saker som behöver göras, men sällan att planera in ”bara vara-tid”. Det gör att all tid lätt går till måsten.

Fundera igenom vad du ska göra på din återhämtningstid. På jobbet är det vanligt att paus betyder fikastund med kollegor. Det är förstås återhämtande för en del, men inte för alla.

- Välkommen att prenumerera på JUNIA -

Vad fungerar för dig? Påminn dig om att det i många lägen, till en början, inte kommer att kännas skönt att ta en paus. Men du behöver pausen, även om din hjärna försöker lura dig till något annat.

KÄLLA: Boken Självmedkänsla på jobbet

Foto: © Hongqi Zhang | Dreamstime