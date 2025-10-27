De flesta gör regelbundet en liten koll över budgeten med inkomster, utgifter och uppskattning av både planerade och oplanerade stora extrautgifter som trasiga vitvaror eller en resa. Men få gör samma sak med sin energi som ju är lika viktig för hur vi mår och har det. Börja att bygga en känslomässig buffert redan idag.

Livet pågår och innehåller både glädje, sorg, lätta och tyngre perioder. Det är lätt att bortse från lite tyngre dagar, veckor och månader när allt flyter på. Men det finns mycket att vinna på att fundera på en plan redan i förväg för att lättare och snabbare kunna navigera om när livet känns tungt.

HENRIK WIMAN ÄR psykolog och i sin bok Det ska inte vara krångligt att må bättre ger han tips på redskap att ta till för att snabbare upptäcka negativa mentala spiraler och därigenom avsevärt minska risken att hamna i långvarig negativ nedstämdhet, som i sin tur kan leda till depression och sjukskrivning om den inte bromsas i tid.

Det positiva budskapet är att vi faktiskt kan lära oss att hantera de flesta besvären på egen hand eller med hjälp av någon nära oss. Många knutar i känslolivet kan lösas genom enkla men effektiva förändringar i våra beteenden och rutiner.

– Du kommer inte att bli lycklig hela tiden, men du kommer att ta vara på de lyckliga stunderna när de väl kommer. Ditt liv blir inte en dans på rosor, men det blir lite enklare och roligare att leva. Livet kommer fortfarande att vara livet. Det kommer gå upp såväl som ner, det kommer vara tufft ibland och det kan vi inte värja oss från. Men med rätt redskap kommer livet att vara mer på dina egna villkor, inte slumpens, säger Henrik.

Vad är de första tecknen på att man är på väg ner i en svacka?

– Ett av de första tecknen är att saker som du tidigare sett fram emot inte längre känns kul. Det kan vara att man inte längre tycker det är roligt att ta en fika med bästisen, det tar bara emot att gå på träningen och liknande. Detta, kombinerat med att man över lag känner sig väldigt nere, kan vara tecken på att man är på väg in i en svacka.

– Det är dock inget argument för att faktiskt skippa fikan eller träningen, utan snarare så är det då som det är som allra viktigast att fikat eller träningen blir av, säger Henrik.

DE VANLIGASTE ORSAKERNA till en livskris är när det sker en stor omställning i livet, till exempel vid skilsmässa, flytt, när man byter jobb, börjar studera eller liknande. Men det kan även ske när man får nya insikter om sitt liv som tydliggör att man inte lever på ett sätt som man önskar. Ett enkelt exempel är karriärmänniskor som når toppchefsjobbet och då inser att det inte alls var det som var viktigt i livet. Trots pengar och prestige så kommer insikten om att det som faktiskt är viktigt finns hos familjen, med vänner, intressen eller annat.

Hur skapar man en känslomässig buffert inför tuffa perioder i livet?

– Framför allt genom att hålla i sina rutiner. Inte till vilket pris som helst, men i den mån det går. Något som de flesta mår bra av att prioritera under tuffa tider är tid för relationer och fysisk aktivitet, kanske kombinerat i en promenad med en god vän.

– Sätt dig gärna ner under en bra period i livet och skriv en lista på saker som du vet är viktiga för dig för att må bra. Du kan också prata med en god vän eller partner om dessa punkter och be personen om hjälp att påminna dig om dessa punkter om du skulle börja må sämre.

Vad är dina bästa råd till den som tycker livet känns grått och tungt?

– Kom ihåg att alla tycker livet känns grått och tungt ibland! Det är mänskligt. Känslor är tunga att bära ibland, men det bästa med dem är att de går över, säger Henrik.

– I väntan på det får man försöka göra det bästa av situationen

– gråta när man behöver, ta en promenad när man kan, och se till att man får i sig mat på regelbundna tider.

Så kan årstiderna påverka humöret

I Sverige pratar vi mycket om vädret. Många känner mindre energi under vinterhalvåret medan andra känner stress och dipp i humöret av vårvädret. Tänk efter och skriv ner hur du mår under olika delar av året. Kanske kan du se ett mönster och vara mer förberedd och ha en plan inför nästa årstidsväxling.

Så stöttar du någon i din närhet som mår dåligt Det är inte ovanligt att bli orolig att göra fel eller säga fel saker när någon mår dåligt. Men bara det att du försöker göra något är bättre än att dra sig undan. Fråga hur personen mår, erbjud dig att lyssna, föreslå aktiviteter och var tålmodig. När man mår dåligt så är man inte rationell så även om du får ett nej eller kanske inget svar alls så försök igen senare.

När och var ska jag söka vård? Kontakta en vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning om du tror att du eller någon annan har en depression. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Det gäller även om du är orolig för någon som inte själv vill söka hjälp. KÄLLA: 1177.se

text Kathlin Levin • foto Johan Wahlgren

Genrebild: © New Africa – stock.adobe.com