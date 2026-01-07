Groddar, skott och mikrogrönt kan användas till så mycket mer än bara som dekoration. Använd dem i salladen, när du bakar bröd eller till en nyttig smoothie.

I Munka-Ljungby, strax utanför Ängelholm, odlas hälsosamma groddar året om. Det började som en enkel odling i ett garage i början av 1990-talet. Idag har det vuxit till en hel koncern med gröna och nyttiga produkter som levereras till matbutiker, skolor och restauranger över hela Sverige.

– Vår passion är att bidra med bättre hälsa, mer energi och livsglädje, säger Eva Bendroth, vd på Munkagrodden.

När Eva mötte sin man Kenneth odlade han groddar i liten skala. Han hade bott i USA och tagit med sig konceptet hem till Sverige därifrån.

– Mina föräldrar odlade blommor, så jag var van vid växthus och odling, berättar Eva, som från början var barnsköterska och jobbade på BB.

Odlingen blev makarnas baby som växte och frodades. Det som började som ett hobbyprojekt i liten skala blev snabbt ett framgångsrikt företag. Idag är parets egna barn vuxna och engagerade i familjeföretaget. Nu odlas bön-, broccoli-, rödbets- och linsgroddar, ärt- och solrosskott och en massa andra sorter. Alla lika nyttiga, fast på olika sätt. Fröna köps från Italien och bönorna från Kina.

– I det lilla, lilla fröet finns fullt av nyttigheter. Groddar och skott kan faktiskt innehålla upp till fyra gånger mer vitaminer och mineraler än en fullvuxen växt. Det är det bästa du kan äta, säger Eva.

När hennes barn var små fick de alltid en grön smoothie med honung och bär tillsatt varje morgon. Idag ger Evas dotter sina barn likadana smoothies.

– Användningsområdena är många. Lägg groddar eller skott på mackan, i salladen, på pastan eller i brödet när du bakar. Bara fantasin sätter gränser.

Företaget har hela tiden mycket på gång. Just nu testas en lovande produkt där linser, åkerbönor och ärtor mixas till en färs. Tanken är att färsen både ska kunna ätas som den är och blandas ut med köttfärs. Den kan rullas till köttbullar, blandas i lasagnen eller formas till biffar.

– Det blir ett sätt att minska köttkonsumtionen, något som inte minst många skolkök efterfrågar. De vill ha mer växtbaserad kost. Det känns väldigt roligt tycker jag, säger Eva.

Hon startar varje arbetsdag med att lägga den i Guds händer.

– Det är jag som är chef på företaget, men jag vill att Gud är min chef.

text Carolina Carpvik • foto Privat