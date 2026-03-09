SÖMN HOS UNGDOMAR handlar om så mycket mer än att bara gå och lägga sig i tid. Biologi, digitala vanor, psykisk hälsa och livets krav påverkar hur mycket och hur bra tonåringar sover.

Vi vet att ungdomar som sover bättre presterar bättre i skolan, har starka sociala relationer och mår bättre psykiskt. Vi vet också att små förändringar i vardagen kan göra en stor skillnad om vi förstår vilka förändringar som faktiskt spelar roll.

Boken Tonårssömn av Li Åslund är inte till för att skapa fler regler eller ge dig som förälder ännu ett område att oroa dig över. Istället hjälper den dig att förstå vad som händer i din tonårings kropp och hjärna och hur ni tillsammans kan hitta lösningar som fungerar på riktigt.

- Prenumerera på JUNIA! -

Den här boken ger dig forskning, expertkunskap och konkreta verktyg att testa tillsammans med ditt barn. Du får en tydlig bild av varför tonåringar sover som de gör, vilka vanor som hjälper och hur ni kan skapa bättre förutsättningar för sömn utan att det blir en ständig kamp.

Li Åslund har skrivit boken Tonårssömn – en praktisk guide för föräldrar.