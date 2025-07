Idag är sömnproblem ett stort problem för många. Men det går att komma till rätta med sina besvär. På Womni har de utformat en sömnskola som riktar sig specifikt till kvinnor i klimakteriet eller tiden innan. Under denna period i livet kan hormonella förändringar göra det ännu svårare att få den vila som kroppen behöver.

Sömnskolan pågår under fem veckors tid då du får jobba med nya rutiner. Läkare Naomi Flamholc och sömnexperten Frida Rångtell ger under programmets gång konkreta råd och vägledning.

Programmet består av fem moduler:

Introduktion till sömn: Förstå mer om vad som händer i kroppen när vi sover, och varför sömn är så viktigt för vår hälsa.

Sömnsvårigheter: Lär dig mer om vanliga orsaker till sömnproblem och hur du kan hantera dem.

Oro och stress: Utforska sambandet mellan stress och sömn och få övningar som hjälper dig att varva ner.

Rutiner för bättre sömn: Få verktyg för att skapa bättre rutiner och förbättra din sömnhygien.

Summering och Podcast med Frida Rångtell och Åsa Melin: Lyssna på inspirerande samtal och konkreta råd om hur du kan förbättra din sömn.

Läs mer på womni.se

Foto: © nyul– stock.adobe.com