Abudi Mohamed är specialistläkare inom allmänkirurgi och kärlkirurgi. Han har tolv års erfarenhet som kirurg och kärlkirurg, och sedan 2021 har han varit verksam vid Åderbråcksklinikerna, där han har specialiserat sig på behandling av åderbråck.

Åderbråck är vidgade, slingriga och utbuktande vener som oftast syns på benen. De uppstår när klaffarna i venerna inte fungerar som de ska, vilket gör att blodet samlas kvar i venerna istället för att transporteras upp till hjärtat.

Abudi Mohamed förklarar att egentligen kan vem som helst drabbas. Ungefär en tredjedel av befolkningen får åderbråck någon gång under livet, och risken ökar med åldern.

– För att minska risken är fysisk aktivitet viktig. Det handlar om att undvika att stå eller sitta stilla under längre perioder. Små övningar som tåhävningar eller att vanka fram och tillbaka kan hjälpa. Stödstrumpor är också ett effektivt hjälpmedel. Inget av detta garanterar dock att man inte får åderbråck, säger han.

När man bör söka vård varierar från person till person, men generellt rekommenderas att personer som upplever svullnad, tyngdkänsla, trötthet eller smärta i benen kontaktar vården.

– En stark indikation för behandling är om man har hudförändringar, eksem eller sår på benen, eftersom dessa inte kan läka utan att åderbråcken behandlas. Andra fall där behandling rekommenderas är om man har haft blodpropp i åderbråcken, vilket ökar risken för nya blodproppar jämfört med vanliga vener, säger Abudi.

Hur går dessa operationer till?

– Det finns ett par olika metoder. Den vanligaste är laser/RF-behandling. Detta är en metod där man egentligen bränner sönder en ven på insidan av benet. Denna ven är roten till åderbråcken man ser och den stora orsaken till att patienterna har besvär. Nästa metod är flebektomi. Det betyder att man gör små hål/snitt och därefter drar ut åderbråcken. Till sist finns det en metod som kallas för skumbehandling, där man sprutar in ett läkemedel som ska skapa en inflammation i kärlet och se till att kärlet i princip bryts ner.

Tyvärr ger inget 100 % resultat, generellt brukar 90-95 % bli väldigt nöjda. Ibland kan det vara vissa åderbråck som har missats, inte kom ut som planerat eller inte brutits ner helt. Då behöver det göras om.

Kan det även försvinna av sig själv?

– Det enkla svaret är tyvärr nej, utan de blir med tiden bara större och fler. Detta brukar vara en långsam process. Hos kvinnor som är gravida kan dock åderbråck uppstå som försvinner efter förlossningen.

Är det genetiskt?

– Ja, det är en stor faktor till varför vissa får åderbråck. De andra orsakerna är till exempel graviditet, ålder, yrke (där man står väldigt långa stunder eller sitter still långa stunder). Övervikt, blodproppar, trauma mot benen är också anledningar till att åderbråck uppstår.

Finns det olika typer?

– När stamvenen/roten läcker så att blodet åker neråt istället för uppåt så brukar man prata om “inre åderbråck”. Så finns de vanligaste åderbråcken som de flesta känner igen, och sedan har man också ådernät. Ådernät är de minsta kärlen som blivit slingriga, vidgade och utbuktande. Dessa brukar vara estetiskt besvärande och kan ge en lättare klåda. Dessa blir inte till stora åderbråck och ger inte fysiska besvär.

ABUDI SÄGER VIDARE att i nuläget är det de patienter som har svårast besvär (eksem och bensår) som får hjälp via vården. Han rekommenderar den som har besvär att söka hjälp via sin vårdcentral, eller hos någon privatklinik om man får ett nej från vården, för att få en bedömning gällande sina åderbråck.

– Det finns ingen anledning att lida i onödan när det går att behandla. Hos den som inte har fysiska besvär eller tycker att det är estetiskt besvärande kan man leva med åderbråcken och ska inte känna sig tvungen att behandla dem.

text Frida Funemyr • foto privat och © Prostock-studio– stock.adobe.com