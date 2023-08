- Annons -

På Kungsporten i Huskvarna har man tagit fasta på att se till alla delar av en person. Man erbjuder sina medlemmar och dem som bor i närheten inte bara något för anden och själen, utan även för den fysiska hälsan.

I över tjugo år har församlingen Kungsporten haft en egen del i verksamheten som satsar på friskvård. Undan för undan har arbetet växt och innan pandemin hade de 1500 medlemmar på gymmet. Idag har de 1000 medlemmar och de bygger ut för att skapa en ännu mer attraktiv plats med mer utrymme att träna på. Detta är ett gym där alla ska känna sig välkomna. Och varje vecka finns det ca 40 olika pass att välja mellan så det är lätt att hitta något som passar ens behov och önskemål. Det är bland annat seniorgympa, spinning, babytabata för föräldrar och barn och Totalfit − ett crossfit-liknande träningskoncept. Och varje torsdag bjuds sjukskrivna och daglediga in för cirkelträning som avslutas med avslappning, tankar för dagen, fika och gemenskap.

Man är fyra anställda och 90 frivilliga som jobbar med församlingens friskvårdsdel. En av de anställda är Åsa Björk som jobbat i 15 år på Kungsporten.

Hon brinner för att människor ska få må bra till ande, kropp och själ. Och

hon har fått följa många människor under många år och olika livsfaser och vet att träning är en oerhört viktig del i hur en människa mår.

− Träning stärker både kropp och själ! Jag vet att vissa har kunnat sluta med ångestdämpande medicin efter att ha tränat regelbundet under en period, säger Åsa.

Att träning är en gåva för att kunna ta sig igenom tuffa perioder i livet har Åsa egen erfarenhet av. År 2006 flyttade Åsa och hennes man hem till Sverige efter att i nio år bott som missionärer i Mellanöstern. Hon beskriver dessa åren utomland som både de bästa och tuffaste i sitt liv. De fick två barn under tiden vilket var en stor glädje. Samtidigt levde de utan socialt skyddsnät och levde även under hot på grund av sin kristna tro. En nära kristen vän blev mördad så pressen var stor. När Åsa sedan kom hem efter dessa år drabbades hon av en stor sorg och utmattning. Hon fick även diagnosen posttraumatisk stress. För henne blev samtal med psykolog, löpning och spinning vägen till hälsa.

− Här vill jag poängtera att alla är olika. Inte alla mår bra av att träna hårt i en utmattning, säger Åsa.

Under flera år räckte inte orken till allt Åsa ville säga ja till. Men idag är hon helt återställd och njuter av att kunna hinna och orka allt hon vill göra i livet. Något av det hon brinner lite extra för är att möta dem som inte är vana att gå på gym. Det kan vara människor med stor övervikt eller folk från andra kulturer. Och inom primärvården tipsas patienter som fått FaR, fysisk aktivitet på recept, om Kungsportens träningsutbud.

− Vi som kyrka vill vara relevant, nå nya grupper och vara till välsignelse för samhället, säger Åsa.

När väcktes ditt träningsintresse?

− Det har alltid funnits. Jag är uppväxt i en väldigt aktiv familj. Vi sprang Lidingöloppet, åkte skidor och tränade tillsammans som familj, säger Åsa. Jag tror det är viktigt att få med sig sina barn i att röra på sig. Barn och unga måste inte gå på flera olika aktiviteter varje vecka. Men de måste röra på sig dagligen!

Vad har du för tips till dem som tycker det är svårt att få in träning i sitt liv?

− All rörelse är bra, och man måste inte träna 30 minuter på en gång. Det går att dela upp i till exempel femminuters-pass.

Åsas tips för mer rörelse i vardagen

– Ta trapporna i stället för hissen

– Besök ett utegym

– Lyssna på musik du gillar när du tränar

– Skaffa en träningskompis och träna tillsammans

– Köp en träningsklocka – det kan sporra till mer rörelse

– Gå upp lite tidigare på morgonen och kör ett träningspass på 15 min innan du duschar

Kungsportens filosofi

”Människan består av ande, själ & kropp. Därför vill vi på Simson Kungsportens friskvårdscenter betjäna hela människan. Vår filosofi är: sträva efter att ha lika bra fysisk kondition som själslig & andlig så kommer du att bli mer hel som människa

Ditt värde som människa påverkas inte av hur du mår, eller vad du har för kondition. Alla är lika mycket värda, och vårt mål är att behandla alla så som vi själva vill bli behandlade.” KÄLLA: simsongym.se

text Kathlin Levin