Jag undrar om all denna reklam med vatten i olika typer av vattendunkar som vikt är lika bra träning som till exempel en hantel eller simning?

/Maria från Västervik

Hej Maria!

Den typen av träning du frågar om var väldigt populärt för något år sedan och vi kunde se många bilder på sociala medier där kändisar tränade med just sådana vattenfyllda tankar i olika former. Enkelt svar på din fråga är ja. Därför att all träning är bra träning. Både för en person som tränar några gånger i veckan och för den som vill komma igång. Men det kan även vara ett väldigt fint komplement till en elitidrottare. Det komplicerade svaret är att det beror på. Jag vet att jag har skrivit det många gånger genom åren här i JUNIA men det är så det funkar, eftersom vi alla är på olika nivåer inom träning & hälsa, vi har olika mål, olika förutsättningar och gillar olika former av fysisk aktivitet.

Vatten är som du vet rörligt, vilket gör att du måste parera kroppen på ett annat sätt än om du tränar med fasta vikter, såsom hantel eller kettlebell. Om du har stått på en bosu-boll någon gång eller använt den på annat sätt i din träning så vet du att den är instabil, du behöver parera kroppen för att kunna stå på den, luta dig mot den samtidigt som du gör en specifik träningsövning. Att träna med vattentankar ger någorlunda samma effekt, fast på ett annat sätt. Men det är en bra liknelse för att man ska förstå hur det känns. Just eftersom vattnet också far omkring i tanken kan vikten upplevas som tyngre än om du använder fasta vikter. Den är inte tyngre, men det krävs mer balans och aktivering av de mindre muskeltyperna för att orka utföra till exempel ett benböj med en core-rotation.

För att förtydliga, det är inte bättre eller sämre, det beror på vilken slags träning just du föredrar och vilka träningsmål du har.

Det finns företag som säljer unikt skapade vattendunkar för just denna träningsform (de bilder som du sett på sociala medier), i olika former och med häftig karamellfärg som gör att vattnet ser riktigt härligt ut. Men det går lika bra att ta en vanlig vattendunk hemma och fylla den med vatten. Dock är ergonomin såklart bäst hos de dunkar som är skapta just för denna typ av träning jämfört med en vanlig vattendunk. Testa själv och utvärdera. Oavsett lovar jag att det kommer att vara ett roligt komplement i din träning!

Lycka till med träningen!

