- Annons -

Hej kära läsare av JUNIA!

Vi fick ännu en sommar. Förhoppningsvis har du haft en sommar fylld av sol, bad, glass, grillkvällar, sköna promenader och tid med familj och vänner. Men oavsett hur din sommar sett ut, vem du är eller vad du gjort, glöm inte att just du är värdefull. Du är älskad här och nu. Din kropp är fantastisk och unik. Perfekt skapad!

Jag tänkte att jag i detta nummer skulle ta er med på en resa genom träningens alla modeflugor. Som en rolig läsning i kvällssolen en härlig kväll, eller för att lätta upp stämningen under en regnig höstdag.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Är det någon av er läsare som kommer ihåg TV-shop? Ofta när jag kom hem från skolan som liten och slog på TV:n var det någon form av mirakelprodukt som såldes. Jämt lovades det att man skulle gå ned i vikt bara av att ta på sig produkten. Det var ofta ett bälte, en hantel, en vibrationsplatta eller liknande som skulle få all extra vikt du bar på att smälta bort. Hur passande! Att det bara kan smälta bort på ett kick, utan ansträngning eller kaloriunderskott. Rena rama lurendrejeriet! Min pappa har köpt både det ena och det andra där genom åren, så jag har bevis på att sakerna inte fungerat …

Ni som kommer ihåg TV-shops prime time kommer nog också ihåg ”Gymping med

Susanne Lanefelt”: ”Åh vriiiiid! Ned med hälen, låt det draaaa. Och byt! Upp med foten och ned med knät och 5, 6, 7 och 8. Kör på!”

Aerobic blev den stora folkrörelsen på 80-talet. Träning och hälsa var ett hett tema, många barn såg sina mammor i färgsprakande trikåer, benvärmare och svettband skuttandes framför TV:n. Som en träningsälskande person tycker jag personligen att det var toppen för våra svenska hem. Men såhär i backspegeln får det oss att dra på mungiporna. Även idag hittar vi träning på TV, men det är inte alls lika hoppigt och sprudlande. Kanske är det lite mer Susanne Lanefelt vi behöver när motivationen tryter?

Ett annat välkänt namn är Britt Ekland, nu 81 år gammal. För bara något decennium sedan kunde vi se henne i Svenska Hollywood fruar. Där gjorde hon intryck på hela svenska folket när det visade sig att hon tog sina powerwalks baklänges. Detta för att träna balansen samt, som hon hävdade, att man bränner 20% mer fett än om man går powerwalk framåt. Jag måste faktiskt vara ärlig och säga att även jag testade detta när jag såg Britt Ekland där i programmet. Jag joggade sakta baklänges under några veckors tid, men jag blev så yr i huvudet och till slut tröttnade jag som den unga tonåring jag var och började jympa med Friskis & Svettis i stället.

Nu kanske det är någon som undrar om man verkligen bränner mer fett av att gå baklänges? Då lyder mitt svar, fel fokus! All träning är bra träning. Hitta den träningsform som gör dig glad! Glad och svettig. Att gå baklänges gjorde Britt glad, att gympa i trikåer gjorde Susanne glad, att köpa träningsredskap gjorde min pappa glad, så vad gör dig glad när det gäller träning?

Glöm inte bort att all träning, som blir av, är bra träning! Att köpa träningsredskap men inte använda dem, är inte så bra träning. Men om du går extra många gånger i trappen hemma, bra träning! När du påtar med trädgårdsarbetet, storstädar huset, går en promenad till affären, åker och klättrar på ett klättercenter, spelar paddel med en vän, eller varför inte spelar badminton på stranden med barnen, det är bra träning. All extra rörelse utöver det vanliga är superbra för kroppen. Och om du är lite sugen på att hitta en sport att syssla med i höst så vill jag uppmuntra dig: Testa något nytt! Kanske tennis? Eller varför inte börja rida?

Heja heja kroppen och heja heja mer rörelse i vardagen!

Ut och upptäck att rörelse är viktigt, roligt och helande för kropp och knopp.

Bild: © Pressmaster | Dreamstime

/Jennie